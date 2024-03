Hanno scelto Koopmeiners, 60 milioni con lo scambio: si chiude

Teun Koopmeiners si sta dimostrando uno dei centrocampisti più completi d’Europa: ora la big ha messo in piedi un’offerta da capogiro.

Il centrocampista della Dea è sicuramente uno degli uomini chiave di Gasperini e, numeri alla mano, uno dei calciatori più decisivi della Serie A. Il suo talento è smisurato, riesce a gestire alla meglio tutte le partite contro tutti i tipi di avversari ed è sempre decisivo, con gol, assist e giocate spaziali, come solo i veri top player riescono. La sua continuità è diventata tema di desiderio per tutte le big che cercano centrocampisti con le sue caratteristiche e sicuramente sarà capace di fare la differenza in tutte le squadre d’Europa.

Il futuro di Koopmeiners sta già andando a delinearsi, con i top club che si stanno dando battaglia a suon di milioni: l’Atalanta proverà a trattenerlo ma è in arrivo un’offerta straordinaria.

Calciomercato, prendono Koopmeiners: le ultime

Teun Koopmeiners sarà il primo colpo di calciomercato per la prossima estate. Il campione dell’Atalanta è troppo forte per non essere preso in considerazione dalle big che stanno provando a fare un restyling completo della rosa. A fine stagione il suo nome sarà quotidianamente al centro dell’attenzione, con l’Atalanta che chiede cifre spaventose e sarà anche accontentata.

Il nome di Koopmeiners sta rimbalzando sulle scrivanie di tutte le grandi d’Europa e si è già aperta l’asta. Il telefono del suo agente, Bart Baving, è già bollente e toccherà solo all’olandese scegliere la destinazione migliore.

Secondo le ultime notizie, Koopmeiners può continuare la sua avventura in Serie A: c’è stato il primo incontro decisivo.

Koopmeiners è il sogno della Juventus: pronta l’offerta

La Juventus è sempre stata convinta di spendere cifre importanti per Koopmeiners, sin dalla scorsa estate, ma dopo il 2-2 maturato all’Allianz Stadium proprio con doppietta del centrocampista olandese, Giuntoli ha deciso di non perdere più tempo e andare all’attacco.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, dopo la partita il direttore tecnico ha incontrato Koopmeiners nella pancia dello stadio e gli ha chiesto di trasferirsi in bianconero, con il sorriso sulle labbra, a mo’ di battuta. Ma poi c’è la vera e propria trattativa da giocare a tu per tu con la dirigenza dell’Atalanta.

La richiesta della Dea per Koopmeiners è di almeno 60 milioni di euro, ad oggi, ma può salire ancora: la Juve ha in mente un piano che coinvolge un’offerta cash più lo scambio.

C’è anche Soule nella trattativa per Koopmeiners

La Juventus vuole Koopmeiners ma non intende sborsare cash la cifra di 60 milioni di euro che chiede l’Atalanta. Per questo l’idea è quella di mettere sul piatto un’offerta economica da 30 milioni, con pagamento dilazionato, e il cartellino di Matias Soule.

Il calciatore argentino è valutato intorno ai 20 milioni di euro ed è uno dei profili che piacciono a Gasperini per la sua Dea. Per l’Atalanta l’offerta è ancora bassa: la Juve dovrà aumentare il lato economico per concludere la trattativa e anticipare la concorrenza.