Incontro per Lautaro, lo fanno firmare: già scelto il sostituto

Il nome di Lautaro Martinez è sempre al centro di grossi movimenti di mercato: nelle prossime ore ci sarà l’incontro per le firme.

L’attaccante argentino è certamente uno dei migliori calciatori al mondo e il suo modo di stare in campo dimostra che c’è stata una crescita spaventosa negli ultimi anni. Sin da quando veste la maglia dell’Inter ha saputo mettere in mostra tutto il suo talento che anno dopo anno è cresciuto sempre di più. Oggi è uno deiu calciatori più apprezzati, a livello mondiale e il suo nome è sui taccuini di tutte le big.

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da scrivere, visto che sono in arrivo offerte da capogiro che possono far vacillare le certezze di una sua permanenza.

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Lautaro Martinez

Il nome di Lautaro Martinez è sempre al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano dall’Inter alla fine della stagione. I suoi numeri in questa annata sono straordinari, così come quelli di tutta la squadra che continua a macinare vittorie su vittorie e ambisce ai migliori obiettivi che sono ancora raggiungibili.

Il prossimo obiettivo di Lautaro Martinez e dell’Inter è quello di superare il turno in Champions League contro l’Atletico Madrid e alimentare il sogno di vincere la competizione dopo la finale dello scorso anno.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Lautaro Martinez può cambiare proprio nei prossimi giorni.

Inter, rinnovo Lautaro Martinez: incontro con l’agente

L’Inter vuole tenersi stretto Lautaro Martinez e non intende cedere alle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai nerazzurri a fine stagione. C’è il forte pressing da tanti top club che vogliono cambiare attaccante nella prossima stagione e affidarsi a un bomber di grandissimo spessore.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, domani sarà una giornata importantissima per l’Inter, non solo per la Champions League ma anche per il rinnovo di Lautaro Martinez. Ci sarà un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del ‘Toro’, Alejandro Camano, che vuole considerare l’offerta economica di Marotta.

L’Inter intende offrire 8 milioni di euro netti a stagione mentre il calciatore ne chiede 10. La distanza potrebbe assottigliarsi con l’inserimento di cospicui bonus personali e di squadra che possono portare alla fumata bianca.

Rinnovo Lautaro più vicino: il Real Madrid vira su un altro bomber

Il Real Madrid è la squadra maggiormente interessata a Lautaro Martinez, visto che ad Ancelotti manca proprio un centravanti di gran qualità a completare una rosa già fortissima. Con il rinnovo di Lautaro con l’Inter, i Galacticos si guardano intorno e dovranno cambiare obiettivo.

Oltre a Mbappé, che arriverà a parametro zero, ora i nomi per la squadra madrilena sono due: Victor Osimhen e Benjamin Sesko. Due attaccanti differenti da Lautaro Martinez ma che possono fare la differenza per la squadra di Ancelotti.