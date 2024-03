Juve: da prodigio a brocco, pronta la risoluzione del contratto

Un momento terribile per l’ex Juventus che era davvero considerato un prospetto internazionale: ecco la verità sulla risoluzione contrattuale

Non finiscono i problemi per l’ex talento dell’Ajax, Mohamed Ihattaren, ufficialmente allo Slavia Praga ma non è mai sceso in campo con il club ceco. Non ci sono nemmeno foto con la casacca dell’olandese, che era rimasto svincolato dopo l’avventura con la Juventus. Con lo Slavia Praga ha firmato fino al 2024 con opzione di tre anni. Aveva subito lavorato duramente in maniera individuale a Dubai per perdere peso per presentarsi alla grande nel ritiro invernale in Portogallo.

Lo stesso allenatore Trpisovsky l’ha elogiato nei mesi scorsi, ma dopo il ritiro non è stato aggregato al resto della squadra venendo anche pizzicato in comportamenti scorretti. Ora potrebbe arrivare subito la risoluzione consensuale come svelato da Denìk.

L’ex Ajax era arrivato a Torino grazie a Mino Raiola nell’agosto 2021 acquistandolo dal PSV. Per due anni non ha mai fatto il suo esordio venendo anche mandato in prestito alla Sampdoria: poi il ritorno all’Ajax venendo aggregato alla formazione Jong. Il talentuoso olandese non è riuscito a trovare pace per la sua carriera che sembrava esaltante.