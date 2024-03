Calciomercato, guerra per De Ketelaere: la sua nuova squadra

Un momento decisivo per puntare sempre più in alto per Charles De Ketelaere. Il talento belga può dire addio all’Atalanta: spunta la destinazione

Dalle stelle…alle stelle dopo un periodo terribile vissuto al Milan. Dopo l’exploit al Club Bruges, la società rossonera ha puntato tutto sul talento belga ma l’affare non è andato a buon fine. Le cose stanno andando alla grande con la maglia dell’Atalanta: ecco l’indizio per la sua prossima squadra.

Il calciomercato non dorme mai con numerose indiscrezioni in ottica futura. Una stagione da incorniciare per il talento belga pronto a spiccare nuovamente il volo dopo mesi vissuti al Milan in maniera terribile. Nel corso degli ultimi ha trovato la sua dimensione tattica lavorando duramente con Gian Piero Gasperini che ha esaltato le sue caratteristiche senza dargli enormi compiti in fase di non possesso. Il classe 2001 è arrivato a Bergamo con la formula del diritto di riscatto con il club bergamasco pronto a sborsare 22 milioni di euro.

Calciomercato, duello in Premier: ecco dove giocherà

Le big della Premier continuano a monitorare i migliori talenti della Serie A: in passato si sono conclusi tanti affari di livello internazionale. Ora il futuro di De Ketelaere è in bilico: ecco dove giocherà nella prossima stagione.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Arsenal e Manchester United sarebbero così pronti a fare follie per il trequartista dell’Atalanta, Charles De Ketelaere, che si è messo in luce in questa stagione. Il belga è tornato ad essere protagonista dopo il periodo da dimenticare al Milan. Così tra gol ed assist ha attirato le big della Premier League che potrebbero scommettere sul talento belga.

Da prodigio a brocco per diventare di nuovo un giocatore affidabile per le big europee. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere la sua nuova squadra dopo i mesi trementi vissuti in maglia rossonera. Il Milan non è riuscito ad inquadrarlo tatticamente, ma grazie all’ottimo lavoro di Gasperini il belga è tornato ad essere un prospetto di livello internazionale. Ora saranno mesi intensi per prendere la miglior decisione per quanto riguarda il suo futuro: