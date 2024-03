Milan, paura per i rossoneri: rischia 4 anni di carcere

Non finiscono i problemi in casa rossonera: ora rischia davvero il carcere dopo il terremoto a Casa Milan, cosa sta succedendo in queste ore

Ora tutto potrebbe cambiare in casa Milan dopo la brutta vicenda che ha coinvolto il club rossonero. Saranno giorni intensi con lo stesso Stefano Pioli che cercherà di blindare la squadra che sarà impegnata in Europa League. Ecco chi può rischiare il carcere dopo l’ennesimo terremoto in Serie A.

La Guardia di Finanza ha sequestrato tutti i documenti del club rossonero entrando a Casa Milan nella giornata del 12 marzo. Un colpo di scena incredibile con la ricostruzione dei fatti: ecco chi rischia il carcere come rivelato da Tuttosport. Casa Milan è stata perquisita nelle ultime ore con la Guardia Di Finanza che si è presentata nella sede di Via Aldo Rossi per trovare documneti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano.

Via computer e telefoni con diversi momenti di tensioni: c’è anche l’ipotesi di reato ‘sull’ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza’ prevista dall’articolo 2638 del codice civile.

Milan, altra bomba in casa rossonera: rischiano il carcere

Terremoto in casa Milan. Non finiscono le indiscrezioni come svelate dall’edizione odierna di Tuttosport: il sospetto è che il fondo Elliott abbia ancora il controllo del club rossonero. Non solo Furlani, ma risulta anche il nome di Gazidis tra gli indagati: i due dirigenti del Milan potrebbero rischiare dai due ai quattro anni di carcere.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere davvero la verità sull’effettivo proprietario del Milan. Tutti i documenti saranno così visionati dalla Procura di Milano per capire o meno se ci sia bisogno o meno di una squalifica per la dirigenza rossonera.