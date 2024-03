Milan, stagione finita: infortunio molto serio, tutta la verità

Il Milan vive un periodo importantissimo verso il futuro: ora Stefano Pioli ha perso un calciatore fino alla fine della stagione.

I rossoneri avevano obiettivi importantissimi in questa stagione ma poi hanno vissuto diverse difficoltà che hanno portato a cambiamenti improvvisi delle situazioni di campo che ora vanno gestite in maniera molto delicata. La squadra ha solo l’Europa League come possibile trofeo da poter vincere e per farlo ha bisogno di avere a disposizione tutta la squadra fino alla fine della stagione.

Ma da Milanello arrivano notizie poco confortanti circa il futuro della stagione rossonera: uno dei pupilli di Pioli si è fatto male e resta fuori fino alla fine della stagione.

Milan, infortunio serio: Pioli perde altri pezzi pregiati

Il Milan ha obiettivi ancora importanti per il resto della stagione e ci sono situazioni molto delicate da tenere sotto controllo. Il futuro del club passa dai risultati sportivi delle prossime settimane, a partire dalla gara di domani sera contro lo Slavia Praga che può portare i rossoneri ai quarti di finale di Europa League.

Le notizie positive possono arrivare dal campo, come successo nell’ultimo weekend, visto che con l’ultima vittoria è arrivato anche il secondo posto in classifica, scavalcando la Juventus che vive un periodo di crisi.

Secondo le ultime notizie di casa Milan, c’è un nuovo infortunio che mette nei guai Stefano Pioli.

Milan, infortunio per Jimenez: le condizioni

Il Milan perde Alex Jimenez per infortunio. L’esterno spagnolo è giovanissimo ed è stato designato da Pioli come l’erede di Theo Hernandez in questa stagione, anche se non ha giocato tantissimo. E quando è sceso in campo il suo rendimento non è stato eccezionale, ma la sua presenza era importantissima per dare riposo all’esterno francese nei momenti clou della stagione.

Alex Jimenez si è infortunato al quadricipite e sarà fuori per molto tempo. Recentemente è andato ko in allenamento con la Primavera e ha riportato una lesione muscolare al retto femorale sinistro che lo obbligherà a stare fuori per diverso tempo.

“Sono con il cuore spezzato a causa di un infortunio, starò lontano per diverse settimane dal campo di gioco“. Questo il suo annuncio via social che ha scatenato anche i commenti dei tifosi che avrebbero voluto vederlo di più nel finale di stagione.

Infortunio Jimenez: tempi di recupero lunghissimi

Secondo quanto riferisce Relevo i tempi di recupero di Jimenez sono lunghissimi: resterà fuori fino alla fine della stagione. Il suo talento sarà gestito in futuro ancora dai rossoneri, visto che lo acquisteranno a titolo definitivo.

Il terzino ha lasciato il Real Madrid la scorsa estate in prestito, con il diritto di riscatto a milioni di euro che il Milan potrebbe esercitare, e sembra intenzionato a farlo.