Che dramma, l’ex Juve chiede aiuto: “Sono in cura”. In lacrime

Dalle stelle alle stalle a distanza di diversi anni. La vita da calciatore viene sempre vista come avvincente: ecco la richiesta d’aiuto dell’ex Juve

Un momento davvero doloroso che sta attraversando l’ex attaccante bianconera. Un video in cui scoppia letteralmente in lacrime chiedendo aiuto: una richiesta importante arrivata dal cuore per mostrare senza paura tutte le sue fragilità. Ne ha segnati di gol nella sua carriera, ma ora dovrà vincere la partita decisiva della sua vita.

Pochi minuti fa è stato divulgato il suo filmato evidenziando tutta la sua sofferenza. Protagonista in Italia e all’estero realizzando gol pregevoli: un momento davvero difficile da affrontare per vincere la sua battaglia personale. A sorpresa il suo filmato è diventato virale in poco tempo facendo commuovere tutti i tifosi ed appassionati da ogni parte del mondo.

Ex Juventus, la richiesta d’aiuto del campionato: il filmato in lacrime

Un momento terribile nella sua vita privata cercando così l’aiuto da parte degli appassionati di calcio. Si era dedicato anche alla musica, ma non è stata salvifica al momento: ecco la ricostruzione di tutta la vicenda dolorosa.

Pablo Osvaldo ha vestito le maglie di club prestigiosi di Serie A e non solo: è stato protagonista anche con la Nazionale italiana. Il suo video su Instagram ha commosso tutti mostrando così tutta la sua sofferenza. Al momento ha rivelato di vivere soltanto in casa, ma è in cura a livello psichiatrico: ha aggiunto che continua a cadere nelle dipendenze e così ha chiesto aiuto davvero a tutti.

Così nel video è scoppiato letteralmente in lacrime aprendosi completamente con un filmato letteralmente registrato al buio. La sua voce è commossa evidenziando la differenza con il passato in cui era una persona orgogliosa e sicura di sè: “L’uomo di oggi non lo riconosco”. Problemi di alcol e droghe che non riesce a spazzare via dalla sua vita: l’ulteriore richiesta d’aiuto.