Infortunio Maignan, spunta la verità su condizioni e tempi di recupero

Il Milan ha perso Mike Maignan per infortunio all’inizio della partita contro lo Slavia Praga: le condizioni e i tempi di recupero.

I rossoneri hanno dovuto fare a meno del portiere francese all’inizio della partita contro lo Slavia Praga e il suo infortunio ha preoccupato, e non poco, staff tecnico, squadra e anche tutta la tifoseria. Il problema di Maignan è sembrato subito molto serio e non sarebbe il primo per il numero 16 che più volte è stato fermo per problemi muscolari e anche di natura ossea che hanno messo nei guai il club.

La sostituzione di Maignan dopo 10 minuti dall’inizio di Slavia Praga-Milan, però, non ha compromesso la qualificazione dei rossoneri che, anzi, hanno stravinto la partita e si sono qualificati ai quarti di finale.

Infortunio Maignan: le prime sensazioni sono state negative

Mike Maignan è uno dei pilastri principali del Milan e la sua presenza in campo è fondamentale per far sì che la squadra possa andare sempre meglio e vincere le partite determinanti. Il suo infortunio nella partita contro lo Slavia Praga ha messo in mostra nuovamente i problemi fisici che spessono vanno a bussare alla porta del portiere francese durante il corso delle stagioni.

La cronaca infortuni di Maignan è sempre stata abbastanza pesante e il ko vissuto questa sera in Europa League taglia il fiato allo staff tecnico e medico e anche a tutta la tifoseria, che non vorrebbe mai fare a meno del suo portiere.

Secondo le ultime notizie, l’infortunio di Maignan è preoccupante e può portare allo stop per diverse settimane.

Parla Pioli, ecco la verità sull’infortunio di Maignan

Maignan ha chiesto il cambio dopo poco più di 10 minuti di Slavia Praga-Milan. Il portiere francese è rimasto contuso al ginocchio dopo un contrasto con un attaccante ceco e poi dopo una presa alta è ricaduto sul ginocchio e ha sentito così tanto dolore da chiedere il cambio.

Al termine della partita tra Slavia Praga e Milan, Stefano Pioli ha analizzato la vittoria agevole maturata in Repubblica Ceca, con il passaggio del turno ai quarti di finale, parlando anche dell’infortunio di Mike Maignan e sulle sue reali condizioni.

“Maignan ha sentito un dolore al ginocchio, per fortuna non sembra niente di preoccupante. Vedremo, ma mi sento di dire che non sarà una cosa lunga”.

I tempi di recupero di Maignan

L’infortunio di Maignan non dovrebbe preoccupare più di tanto il Milan: le sue condizioni saranno tenute sotto controllo nella giornata di domani e poi si capiranno realmente i tempi di recupero.

All’uscita dallo stadio, Maignan è stato intercettato dalle telecamere di Sportitalia e alla domanda sul suo infortunio ha svelato di sentirsi bene e di essere pronto per scendere di nuovo in campo. Può saltare la prossima partita contro il Bologna e tornare contro il Torino.