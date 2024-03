Milan, presentata l’offerta alla Lazio: 15 milioni per la colonna biancoceleste

Volti nuovi in arrivo per il Milan che in caso di addio ha già individuato il sostituto: gioca nella Lazio e ha un costo alla portata.

La Lazio è letteralmente in caduta libera. Dopo il secondo posto ottenuto al termine dello scorso campionato, oggi la squadra biancoceleste sembra irriconoscibile. Dopo le dimissioni di Sarri, sostituito dal suo vice Martusciello, sul banco degli imputati c’è finita la società, ancora una volta duramente contestata dal pubblico, ma i giocatori. L’aria è quella di rivoluzione all’interno del club capitolino.

Una buona notizia per le avversarie che sperano così di poter vedere nella crisi della Lazio un’opportunità anche in chiave calciomercato. Come è ormai noto da tempo, in estate saranno molti i protagonisti degli ultimi anni chiamati a fare le valigie. Uno di loro potrebbe dire addio alla Capitale per trasferirsi nella città meneghini, lì ad attenderlo c’è già il Milan.

L’ambiente Lazio è bene noto a mister Stefano Pioli, ha guidato il club per un paio d’anni, e sarebbe ben felice di rinforzare la sua rosa andando a pescare proprio all’interno della sua ex società: affare che può essere chiuso intorno ai 15 milioni di euro, cifra assolutamente abbordabile per un elemento delle sue dimensioni.

Calciomercato Milan, colpo dalla Lazio: sarà titolare in rossonero

Alla Lazio ha trovato la migliore condizioni per esprimersi al punto che è stato indicato come uno dei più forti nel proprio ruolo, nemmeno la Nazionale si è più privata di lui. Addio in vista da parte del portiere Ivan Provedel che la prossima estate, oltre ad augurarsi di far parte della spedizione azzurra in vista dei prossimi Europei, potrebbe fare nuovamente le valigie e tornarsene al Nord.

Proprio qualche giorno fa la Lazio ha fatto firmare al proprio estremo difensore un nuovo contratto, è legato ai biancocelesti fino al 2027, ma questo non è sinonimo di permanenza. Anzi, il nuovo accordo potrebbe permettere di salutare il proprio elemento in cambio di una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Adocchiato, quindi, il sostituto di Mike Maignan da parte del Milan che, a sua volta, potrebbe vedere il proprio portiere partire. Nonostante la compagine biancoceleste abbia vissuto una netta involuzione rispetto ad un anno fa, Provedel è ugualmente riuscito a mettersi in mostra come uno dei migliori del club. Indimenticabile, poi, il goal segnato alla prima giornata di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Insomma, secondo diverse fonti ad oggi è lui il preferito dei rossoneri in caso di un nuovo investimento tra i pali. In attesa di capire che ne sarà della propria carriera, Provedel oggi è alle prese con un infortunio alla caviglia che potrebbe negargli la presenza in campo durante le prossime giornate.