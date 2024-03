Serie A, aggredito in strada: insulti davanti al figlio

Di male in peggio: non finiscono i problemi in Serie A dopo gli attacchi social. Ora l’episodio è davvero duro, c’era il figlio piccolo

Una voglia immensa di voltare pagina, ma i problemi non sono terminati in casa Lazio. Il top player è stato aggredito in strada: un fatto da condannare duramente nel 2024.

La Lazio ha scelta Igor Tudor come nuovo allenatore biancoceleste per il post Sarri. Martusciello guiderà la squadra contro il Frosinone per poi farsi da parte. Il patron Lotito ha intenzione di ripartire subito, ma i calciatori biancocelesti sono ormai vittima anche fuori dal campo. Il top player è stato aggredito negli ultimi giorni: ecco la ricostruzione della vicenda.

Lazio, aggredito in strada: presente il figlio di 4 anni

Un episodio gravissimo avvenuto ancora nel 2024: i calciatori ancora vittima fuori dal campo per i risultati sportivi negativi. Ecco quello che è successo pochi giorni fa a Roma.

Non finiscono i problemi in casa Lazio dopo l’addio di Maurizio Sarri. Lotito al Tg1 ha parlato di tradimento da parte dei calciatori, ma Ciro Immobile non se la sta passando bene venendo aggredito verbalmente in questi giorni. L’episodio è avvenuto mercoledì al quartiere Fleming quando era in auto con il figlio piccolo Mattia come rivelato dall’edizione Roma de La Repubblica. Subito un uomo è sceso dall’auto insultandolo nonostante la presenza del piccolo: anche la moglie Jessica è stata vittima di attacchi verbali.

La situazione è diventata insostenibile a partire dagli haters per poi finire anche ad insulti dal vivo. Ciro Immobile è stato ad un passo dall’addio in estate, ma ha optato per la permanenza. Ora il capitano-goleador biancoceleste è pronto a salutare tutti al termine della stagione per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La sua storia d’amore con la Lazio sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda.