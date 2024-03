Szczesny lascia la Juventus, hanno scelto il nuovo portiere

La Juventus e Wojcech Szczesny si dicono addio alla fine della stagione: il portiere polacco lascia con un anno di anticipo, scelto il sostituto.

I bianconeri stanno vivendo una stagione di alto livello, anche se fatta di picchi e di bassi in determinati momenti che non hanno permesso di lottare fino alla fine per lo Scudetto. Ma proprio questo continuo avanti e indietro ha creato la voglia di costruire un futuro semrpe migliore. Per farlo Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro per blindare tutti i big e provare anche a migliorare la rosa laddove possibile.

Non tutti i calciatori più forti sono certi di restare, così come succede per Wojcech Szczesny: il portiere polacco è al passo d’addio, con una vera e propria rivoluzione tra i pali.

Calciomercato Juventus, Szczesny verso l’addio

La Juventus sta iniziando a studiare i colpi per il futuro, con l’intenzione di rendere la rosa sempre più forte così da poter lottare ogni stagione fino alla fine – come è da motto – per poter vincere trofei importanti. Quest’anno i bianconeri hanno alzato bandiera bianca fin troppo presto e si stanno leccando le ferite per quello che poteva essere e non è stato.

A partire dalla prossima stagione, in casa Juventus ci saranno diversi cambiamenti importanti: tanti calciatori di livello possono dire addio e permettere al club di iniziare un nuovo ciclo.

Tra questi c’è sicuramente Wojcech Szczesny: il portiere polacco è vicino ai saluti e nel giro di qualche settimana si può definire la sua cessione.

Cessione Szczesny: via senza il rinnovo

Il contratto di Wojcech Szczesny con la Juventus scade nel 2025, così come succede anche per Mattia Perin e Carlo Pinsoglio. Alla fine di questa stagione, dunque, la Juventus potrebbe vivere una clamorosa rivoluzione tra i pali: tutti via e un nuovo parco portieri a cui affidare i pali bianconeri.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, per Szczesny è scattata la campanella del dentro o fuori. Se non si trova un accordo entro la fine della stagione per il rinnovo del contratto, si spalancheranno le porte della sua cessione. E visto che il polacco guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione, la società sarebbe tentata per la cessione e per l’avvio di un nuovo ciclo portieri.

Il polacco è certamente uno dei migliori in Serie A ma avendo 34 anni è arrivato il momento di cambiare e affidarsi a portieri più giovani.

Addio Szczesny: è partito il piano Carnesecchi

La Juventus può salutare Szczesny a fine stagione, cedendolo al miglior offerente. Ci sono molte squadre sul polacco che deciderà in completa libertà dove trasferirsi e come continuare la sua carriera.

Per i bianconeri, invece, il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta si sta dimostrando estremamente affidabile e capace e forse già pronto al definitivo salto di qualità.