Il Napoli cambia subito allenatore, decisione incredibile: “Ci sarà il drone”

Il Napoli di Francesco Calzona esce imbattuto da San Siro contro l’Inter ma ora cambieranno le cose in casa azzurra: annuncio in diretta.

I partenopei stanno vivendo una stagione davvero complessa, incapace di riportare la squadra a rivivere quanto fatto nella passata annata con Luciano Spalletti. Il pareggio maturato contro l’Inter è stato certamente positivo per ridare linfa vitale verso il futuro ma continua a tenere la squadra lontana dalla zona Champions League, che ora dista ancora 6 punti.

Ora il Napoli cambia subito allenatore in attesa di capire come verrà completata la stagione e da chi si riprenderà a a partire da giugno in poi. De Laurentiis sta pensando al futuro ma non ha ancora certezze.

Inter-Napoli finisce in parità: l’analisi di Calzona

“Ci abbiamo provato fino all’ultimo, è stata una partita dura perché l’Inter ti mette alle corde“, ha detto Francesco Calzona ai microfoni di DAZN subito dopo Inter-Napoli terminata 1-1. L’allenatore degli azzurri si è detto felice della prestazione e anche del risultato, anche se avrebbe sperato in una grande vittoria per dare morale a tutto l’ambiente.

Inoltre Calzona ha parlato anche dei momenti negativi del Napoli durante la partita e nel corso della stagione, spiegando che “le vicissitudini di quest’anno hanno contribuito negativamente sull’inserimento dei nuovi: sono cambiati tre allenatori e la situazione non li ha favoriti. Da qui alla fine ci torneranno utili“.

Ora il Napoli insegue ancora la Roma e la zona Champions League e dovrà lavorare per riuscire al meglio nelle prossime 9 partite di Serie A.

Calzona lascia il Napoli subito: il motivo

Francesco Calzona ha ridato serenità e fiducia al Napoli, anche se non sono arrivate troppe vittorie e molti risultati positivi fino a questo momento. Il tecnico azzurro nei prossimi giorni lascerà la squadra perché dovrà tornare in Slovacchia per gli impegni con la nazionale e onorare il doppio ruolo da ct e allenatore di Serie A.

Lei va in Slovacchia, chi allenerà il Napoli? “A Napoli resta uno staff di cui ho piena fiducia. C’è il preparatore Cacciapuoti che è bravissimo e ci sono i ragazzi dello staff di cui mi fido moltissimo”.

Come seguirà il Napoli? “Ci saranno pochi calciatori e non ci sarà modo di cambiare le cose. Poi ho le immagini del drone con cui posso seguire gli allenamenti a fine sessione“.

Calzona si gioca il futuro al Napoli: le ultime

Le prossime nove partite saranno fondamentali per il Napoli ma anche per Francesco Calzona. Attualmente ha un contratto in scadenza a giugno ma De Laurentiis sta seguendo con cura le sue metodologie e i suoi allenamenti per studiare il futuro.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League è facile immaginare che possa arrivare il rinnovo di contratto e l’inizio del nuovo ciclo può iniziare da lui.