Serie A, torna in panchina: la decisione lascia senza parole

Ancora un colpo di scena in Serie A: ritorna subito in panchina, ecco la decisione improvvisa ed immediata. Ecco quello che succede

Un ultim’ora davvero clamorosa per il ritorno immediato in panchina dopo l’allontanamento di poco fa. La decisione è arrivata, ma ora si aspetterà la sua risposta positiva: conosciamo tutto nel dettaglio.

Non finiscono le novità in Serie A con il ritorno in panchina immediato. La notizia è diventata ufficiosa pochi minuti fa con l’indiscrezione proveniente da Sky Sport. Una decisione immediata, ma ecco la ricostruzione di tutta la vicenda. L’ufficialità potrebbe così arrivare già in serata per rifondare completamente tutto il progetto tecnico del club italiano.

Serie A, la verità: torna subito in pista

Tutto cambia rapidamente ancora in Serie A: l’ultim’ora davvero decisiva per il futuro, ecco quello che c’è da aspettarsi in vista del futuro.

Fabio Liverani è sempre più vicino all’esonero come svelato da Sky Sport. La Salernitana è pronta a cambiare nuovamente pelle richiamando così Pippo Inzaghi: il presidente Iervolino avrebbe preso così questa decisione vistal a retrocessione ormai ad un passo. Lo stesso allenatore piacentino ha dettato subito le sue condizioni per pensare a programmare insieme la prossima stagione in Serie B. Su tutti c’è in pole Taibi come nuovo direttore sportivo con i due che hanno lavorato alla grande alla Reggina.

Nelle prossime ore si deciderà il futuro di Pippo Inzaghi: in caso contrario, resterà senza squadra fino al termine della stagione. Già il Palermo ha pensato a lui per il futuro. Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile, è pronto ad ogni eventualità per subentrare nelle ultime giornate di Serie A.