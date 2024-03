Inter: Acerbi via dalla Nazionale, ecco cosa rischia

Pochi minuti fa Francesco Acerbi è stato allontanato dal ritiro della Nazionale italiana: al suo posto Mancini, ora cosa rischia

Un momento decisivo per conoscere tutta la verità. Pochi minuti fa è arrivata la decisione ufficiale su Francesco Acerbi, reo di aver usato parole terribili durante la sfida contro il Napoli. Ecco cosa rischia ora, la verità finalmente a galla.

La decisione è arrivata pochi minuti fa con il comunicato ufficiale della Figc. Francesco Acerbi è stato accusato di aver proferito parole terribili nei confronti del difensore del Napoli, Juan Jesus. Lo stesso centrale brasiliano non ha svelato tutto ciò che è accaduto in campo ai microfoni di Dazn, ma questa mattina è arrivato il confronto del nerazzurro con il Ct Luciano Spalletti. Ora può rischiare davvero tanto.

Pochi minuti è arrivato anche il comunicato dell’Inter, dove si comunica che ci sarà un confronto con il proprio tesserato per capire con esattezza tutto ciò che è successo tra Acerbi e Juan Jesus.

Inter, la verità su Acerbi: cosa succede ora?

Tiene ancora banco il caso Acerbi. Come svelato dall’edizione online de Il Corriere dello Sport la Procura Figc si è mossa con le immagini tv che costituiscono una prova per prendere provvedimenti giusti.

Sarà un momento così decisivo per conoscere davvero tutta la verità: Francesco Acerbi ha smentito qualsiasi “intento diffamatorio, denigratorio o razzista”. Ora può rischiare anche un provvedimento disciplinare da parte della società nerazzurra al di là delle 10 giornate di squalifica previste dal Codice di giustizia sportiva italiana.

Juan Jesus subito ha richiamato l’attenzione del direttore di gara, ma non si è sentito altro in campo: il centrale brasiliano non ha voluto nemmeno svelare quello che è successo in campo ai microfoni di Dazn. Le prossime ore saranno decisive per conoscere la verità sul caso Acerbi dopo la sua esclusione anche dalla Nazionale italiana.

Così è intervenuto anche il procuratore Pastorello che ha sentito il suo assistito, che gli ha rivelato che si è trattato di un “diverbio in campo ma senza usare un’espressione”: “La parola ‘negro’ non è stata usata, tanto per essere chiari”.