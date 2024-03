Rissa shock in campo: la squadra si ritira dal campionato

Il calcio internazionale sta vivendo un periodo davvero complesso sotto moltissmi punti di vista: c’è stata la folle rissa e ora la squadra si ritira.

Le ultime vicende che si stanno susseguendo sono davvero shockanti e rischiano di compromettere totalemente la serenità del campionato e di tutto il mondo del calcio. Ci sono novità importantissime dopo quanto accaduto ieri durante la partita di campionato, con una folle rissa che in pochi istanti ha causato grandissimi problemi di ordine pubblico e anche all’incolumità di calciatori e tifosi.

Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del mondo arrecando non pochi problemi anche allo stesso campionato, ora visto come pericoloso e da tenere distante.

Rissa folle in campo: ultras contro i calciatori

La situazione di molte squadre sta prendendo una piega bruttissima in questo periodo della stagione. Molte società sono in difficoltà economica e stanno cercando nuovi compratori, mentre tante altre hanno problemi di campo e rischiano di non raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Ma in alcuni campionati ci sono episodi che lasciano tutti a bocca aperta e rischia di compromettere anche il futuro della stessa Federazione, ora costretta a dover prendere provvedimenti durissimi per mettere fine a quanto succede.

In Turchia ieri c’è stata una folle rissa in campo al termine di Trabzonspor-Fenerbahçe.

Ultras Trabzonspor contro i calciatori del Fenerbahçe: decisione drastica

Nella giornata di ieri si è giocata Trabzonspor-Fenerbahçe, terminata 2-3 e al fischio finale: il CdA del club di Istanbul ha fissato un’Assemblea Generale Straordinaria per prendere una decisione importante sul futuro.

Il Fenerbahçe, infatti, minaccia il ritiro dal campionato turco dopo i fatti accaduti ieri. Attraverso un comunicato ufficiale, il Consiglio di Amministrazione del club gialloblù ha convocato un’assemblea generale per martedì 2 aprile dopo i fatti accaduti ieri per decidere se ritirarsi o meno dal campionato.

l calcio turco è nuovamente nel caos: a pochi mesi dall’aggressione a un arbitro da parte del presidente dell’Ankaragucu, è ancora la violenza a farla da padrona e questa volta si vuole mandare un messaggio preciso.