Roma, Lukaku perde il posto: nuovo centravanti subito, l’annuncio

Romelu Lukaku non è più incisivo e decisivo per la Roma da qualche partita: ora perde il posto da titolare con un nuovo attaccante pronto a subentrare.

L’attaccante belga vuole essere decisivo nel momento clou della stagione ma nell’ultimo periodo non è lucidissimo sottoporta e rischia anche di perdere il posto per le prossime partite. Daniele De Rossi si è fidato ciecamente di Lukaku da quando è arrivato, gli ha dato grandissima importanza e gli ha affidato le chiavi dell’attacco ma il belga ex Inter ha ripagato con soli due gol in Serie A da quando c’è l’ex centrocampista, che ora può pensare a qualche cambio.

Il futuro di Lukaku alla Roma si decide in questi ultimi due mesi di campionato e di Europa League: dovrà decidere le partite più difficili o rischia grosso.

Lukaku rischia il posto alla Roma? Le ultime

Romelu Lukaku è certamente uno degli attaccanti più importanti della Serie A. La scorsa estate è stato al centro di vicissitudini di mercato che sembravano dover cambiare radicalmente il suo futuro rispetto a quello che erano state le recenti stagioni, e alla fine ha trovato un accordo a sorpresa con la Roma, grazie soprattutto a José Mourinho.

Ora con la Roma di De Rossi sta facendo un po’ di fatica a essere il centro del gioco giallorosso, non è più incisivo e decisivo come un tempo. Ha segnato solo due gol e ora rischia il posto.

In casa Roma ci sono delle novità importantissime: Lukaku potrebbe non giocare più fino alla fine della stagione.

Lukaku trema: sta tornando Tammy Abraham

La Roma sfiderà il Milan in Europa League nei quarti di finale ma molto prima ci sarà una sfida intercontinentale tra i due club, con un’amichevole che si guocherà in Australia. In casa giallorossa si rivede Tammy Abraham dopo 287 giorni dall’ultima volta. L’infortunio al crociato sofferto contro lo Spezia è ormai alle spalle e ora l’inglese è tornato nell’elenco dei convocati contro il Sassuolo.

L’attaccante ex Chelsea ha solo riassaporato l’atmosfera dell’Olimpico da un punto emozionale e ora è pronto a tornare in campo. La sua condizione non è ancora al 100% ma la sua presenza potrebbe far tremare Romelu Lukaku.

Abraham ha rilasciato una breve dichiarazione sui profili social della Roma: “Ciao amici australiani. Sono quasi pronto a tornare. Mi aspetta un gran finale di stagione, poi sarò pronto per la partita di Perth, non perdetevela. Vi aspetto tutti il 31 maggio all’Optus Stadium“.

Abraham torna per fare il titolare: futuro in bilico per Lukkau

Il futuro di Romelu Lukaku alla Roma è in bilico. Ha firmato per una sola stagione, solo in prestito e al termine del campionato dovrà tornare al Chelsea, con la speranza di lasciare una volta per tutte il club inglese e accasarsi altrove per costruire il suo futuro.

E proprio Tammy Abraham può rovinare il futuro di Lukaku alla Roma. In caso di condizioni fisiche sempre migliori la Roma potrebbe decidere di trattenere l’inglese e lasciar andare Lukaku.