Inter, incontro con Acerbi: la decisione a sorpresa

Un incontro decisivo per conoscere tutta la verità: l’Inter ha subito incontrato Francesco Acerbi, ecco cosa non è piaciuto ai nerazzurri

Un momento decisivo dopo l’allontamento dal ritiro della Nazionale italiana. Lo stesso Acerbi è tornato a casa rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa: nella serata di ieri lo stesso Juan Jesus ha voluto chiarire la vicenda svelando tutta la verità. Il caso non è ancora risolto.

Come svelato da Sky Sport Francesco Acerbi si sarebbe subito interfacciato questa mattina direttamente con i membri della società nerazzurra per svelare tutta la verità. Un caso che è diventato di dominio nazionale ed internazionale con il centrale dell’Inter criticato duramente sui social.

Inter, Acerbi rischia tanto: il comunicato a breve

Saranno ore interminabili per il difensore italiano che è stato anche allontanato dal Ct Luciano Spalletti dopo un confronto con lo stesso selezionatore. Ora si aspetterà soltanto il comunicato ufficiale: ecco quello che succederà.

La società nerazzurra avrebbe subito incontrato Francesco Acerbi. Ecco la verità a galla secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, molto vicino alle dinamiche nerazzurre sul suo profilo Twitter: “C’è fastidio per le parole rilasciate da Acerbi in stazione centrale al rientro da Roma, ma di fatto nessuno dell’Inter era andato a prenderlo e questa sarà materia di discussione per settimane”.

A breve è atteso anche il comunicato della società nerazzurra con la notizia a sorpresa. Un momento decisivo per capire il da farsi: attraverso le parole dell’Inter si capirà tutta la situazione dopo le tante accuse ricevute nell’ultimo periodo.