La nuova maglia ‘spoilera’ il prossimo presidente: ecco chi compra il club

In Serie A ci sono molti club, anche di prima fascia, che viaggiano spediti verso la cessione della società: ecco il nuovo proprietario.

Ci sono giorno dopo giorno novità importantissime sulla cessione del club che può passare di mano dopo molti anni di progetti vincenti e di grandi soddisfazioni e miglioramenti. La tifoseria sta vivendo con ansia i momenti finali della stagione perché è stata vissuta con tantissime difficoltà e presto potrebbero esserci anche novità importantissime per il futuro del club.

Il presidente in prima persona sta pensando alla cessione della società per dare un taglio alla vecchia era e iniziare un nuovo progetto.

Cessione del club in Serie A: le ultime

La Serie A è terreno di caccia per molti investitori, italiani e stranieri, che intendono rilevare grandi e piccole società per avviare un nuovo business anche nel mondo del calcio. I cambiamenti negli ultimi anni sono stati molteplici e non è detto che non ce ne saranno più, anzi.

Alcune società hanno saputo gestire alla grande i fondi e per molto tempo si sono tenuti sotto controllo i conti, riuscendo anche ad arrivare a una grande crescita. Ora, però, si guarda al futuro e a possibili cambiamenti che possono rivoluzionare il futuro: la cessione del club storico è ormai argomento all’odine del giorno.

Secondo le ultime notizie, il Napoli potrebbe essere ceduto a un grande imprenditore partenopeo, uno dei più ricchi.

Napoli verso la cessione? Possibile spoiler sulla prossima maglia

Il Napoli presenterà una nuova maglia, la quarta, alla fine del mese di marzo. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo kit dovrebbe prevedere un disegno al centro che richiamerà l’azienda MSC più che il club stesso. Sarà un kit “spezzato”, in quanto pantaloncino e calze saranno di colore blu scuro mentre la maglia sarà color champagne.

E proprio il riferimento centralissimo a MSC fa pensare che il nuovo proprietario del club potrebbe essere proprio Gianluigi Aponte, imprenditore napoletano, fondatore e proprietario della MSC con un patrimonio da oltre 30 miliardi di euro. In passato ci furono notizie in merito, poi non se ne è più parlato ma il rapporto sempre più stretto e vicino tra De Laurentiis e Aponte fa sognare i tifosi.

A Napoli sognano il passaggio da De Laurentiis a MSC, facendosi lasciare trasportare dall’immaginazione che lo ‘spoiler’ che ci sarà sulla prossima maglia sia segnale di futuro.

Quanto vale il Napoli?

Gianluigi Aponte potrebbe davvero acquistare il Napoli? Ad oggi, è bene sottolineare, si parla solo di indiscrezioni e di un sentimento sportivo che lega il proprietario di MSC al club azzurro, ma non di offerte concrete.

Il Napoli ad oggi vale circa 750-800 milioni di euro, cifra che Aponte potrebbe sborsare nel giro di pochi mesi se davvero si interesserà al club azzurro nel prossimo futuro.