Calciomercato, Casemiro in Italia: contatti segreti, vuole firmare

Il calciomercato delle big di Serie A è già iniziato e può prevedere grossi colpi in entrata e in uscita al termine della stagione.

Per il futuro ci sono ancora molte cose da sistemare per tutte le grandi del nostro calcio che, intanto, sognano e sperano di poter tornare a dire la propria anche in campo internazionale, vincendo qualche trofeo degno di nota. Per farlo, però, è chiaro che serviranno calciatori di grande qualità che possano fare la differenza a certi livelli: ora c’è il brasiliano Casemiro nel mirino che può firmare a breve.

Le vicende di calciomercato iniziano a diventare molto calde, soprattutto con la sosta per le nazionali che permette ai club di guardarsi intorno e intrecciare rapporti intensi.

Calciomercato, il colpo per l’estate è Casemiro: le ultime

Il calciomercato è già iniziato in gran segreto per le big della Serie A che vogliono agire nell’ombra per anticipare tutte le avversarie e organizzare nel migliore dei modi la prossima stagione. I dirigenti hanno deciso di mettersi già in moto e di iniziare a tessere contatti per poter acqiustare i migliori calciatori in giro per il mondo.

Tra questi c’è sicuramente Casemiro, centrocampista brasiliano del Manchester United che ha scritto la storia del Real Madrid e che in terra inglese non ha trovato la sua oasi felice.

Secondo le ultime notizie di mercato, Casemiro può firmare in Serie A per la prossima stagione.

Juventus, tutto su Casemiro se parte Rabiot

La Juventus entra nella corsa per Casemiro. I bianconeri stanno tornando ad essere grandi a livello italiano e internazionale e vogliono subito fare un’ottima figura nella prossima Champions League e poi al Mondiale per Club e per questo motivo si vuole assicurare i migliori calciatori disponibili sul mercato.

Secondo quanto riferisce il Mirror, tra Casemiro e il Manchester United c’è aria di separazione al termine della stagione. Il brasiliano ha inciso per come ha potuto ma le difficoltà della società di Manchester sono state davvero enormi in questi ultimi due anni che non hanno permesso un reale sviluppo del gioco e degli obiettivi.

La Juve è alle prese con il futuro di Rabiot: il centrocampista francese ha ribadito di voler annunciare solo a fine stagione quale sarà la sua decisione e in caso di addio ai bianconeri, Giuntoli vorrebbe puntare tutto sul brasiliano.

Juve: Giuntoli incontra l’entourage di Casemiro

Secondo il quotidiano inglese negli ultimi giorni Giuntoli ha incontrato in una videocall gli agenti di Casemiro per capire la disponibilità all’accordo e l’eventuale acquisto in estate: c’è apertura da parte del brasiliano che, ovviamente, non ha chiuso alle altre squadre di livello.

Il classe ’92 ha il contratto in scadenza nel 2026 con i Red Devils ma a fine stagione può lasciare per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La Juventus ci pensa sul serio e valuta l’affare: tra qualche settimana ci saranno aggiornamenti importanti.