Napoli: colpo dalla Nazionale, lo manda Spalletti

Il Napoli pensa già al futuro dopo una stagione da dimenticare. Lo Scudetto è soltanto un lontano ricordo, lo manda Spalletti

La società partenopea continua a lavorare sotto traccia per mettere a segno colpi decisivi in ottica futura. Una voglia immensa di essere nuovamente protagonista dopo lo Scudetto vinto sotto la gestione di Luciano Spalletti. Il colpo dalla Nazionale davvero tutto da scoprire: ecco la verità a galla.

Saranno mesi intensi in casa Napoli per rivoluzionare la rosa azzurra dopo una stagione completamente da dimenticare. L’idea Calzona potrebbe così regalare una qualificazione a sorpresa in Champions League visto il quinto posto anche a disposizione. Il presidente De Laurentiis vuole subito evitare altri errori per mettere a segno colpi da urlo in vista della prossima stagione.

Napoli, che affare per De Laurentiis: il colpo in difesa

Lo manda Luciano Spalletti dopo anche l’ultima convocazione da protagonista in Nazionale. Una crescita esponenziale per lui che si sta consacrando anche a livello internazionale: il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Che colpo in difesa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nel mirino del Napoli è in pole il profilo di Alessandro Buongiorno, difensore della Nazionale e del Torino. In passato è stato accostato a lungo al Milan, ma Cairo l’ha blindato togliendolo dal calciomercato. La sua valutazione si aggira intorno ai 35-40 milioni con la quotazione alle stelle dei centrali italiani.

Il presidente De Laurentiis cercherà di rinforzare la retroguardia azzurra: l’addio di Kim pesa ancora tanto con Natan che ha bisogno ancora di ambientamento continuando ad imparare la lingua. Un affare da urlo quello di Buongiorno, ma la bottega Torino è davvero molto cara. Saranno mesi intensi per mettere a segno nuovi colpi interessanti per vestire la maglia azzurra: nuovi sogni autentici per tornare alla carica per lo Scudetto dopo una stagione da dimenticare.