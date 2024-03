Calciomercato, si sblocca l’affare Buongiorno: soldi e scambio

Alessandro Buongiorno è uno dei calciatori maggiormente apprezzati a livello nazionale: il difensore lascerà il Torino a fine stagione.

Il difensore e capitano del Torino è uno dei calciatori più forti e preparati della Serie A. Il suo talento è straordinario e le sue qualità stanno aiutando i granata a superare gli ostacoli più difficili e a sognare l’Europa. Del futuro di Buongiorno se ne parla già da un bel po’ di tempo, con le grandi che sono sulle sue tracce già da mesi e che potrebbero tentare l’assalto a stagione completata.

C’è qualcuna di queste squadre, però, che ha intenzione di anticipare la concorrenza e ha già pronta l’offensiva per il difensore granata.

Calciomercato: prendono Buongiorno in estate

Il nome di Alessandro Buongiorno ha scalato molte gerarchie nell’ultimo anno. Il suo profilo interessa, e parecchio, le grandi del nostro calcio – e non solo – che sembrano pronte a fare follie pur di assicurarsi uno dei difensori più forti della Serie A. All’Europeo potrebbe essere uno dei titolari a cui si affiderà Luciano Spalletti per provare a difendere il titolo.

Buongiorno fa gola a tutti i top club: sono pronti a fiondarsi su di lui per migliorare il reparto difensivo e avere a disposizione un campione.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Buongiorno può cambiare a breve: c’è un’offerta molto interessante che sta prendendo forma.

Il Napoli si fionda su Buongiorno: i dettagli

Il Napoli ha deciso di andare su Alessandro Buongiorno. Gli azzurri stanno vivendo una stagione difficilissima che non ha assolutamente rispettato le aspettative e ha rovinato tutti i piani di crescita. In estate è stato ceduto Kim Min-Jae e al suo posto è arrivato l’inesperto Natan che è stato titolare solo in poche occasioni con Garcia e Mazzarri e mai, invece, con Francesco Calzona.

A fine stagione il Napoli ha necessità di prendere un difensore centrale di grande spessore e il nome principale su cui sta lavorando la società è quello di Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino è il sogno di De Laurentiis che vuole migliorare il reparto arretrato e affidarsi a un difensore esperto di Serie A e dal grande potenziale.

Secondo Il Corriere dello Sport, tra il Napoli e l’entourage di Buongiorno è già partito il corteggiamento che presto potrebbe trovare terreno fertile per diventare offerta concreta.

L’offerta del Napoli per Buongiorno

Il Napoli vuole Alessandro Buongiorno per la difesa. Il classe ’99 è uno dei migliori in Serie A, ha dimostrato grande affidabilità e capacità di reggere confronti pesanti e per questo è il nome in cima alla lista degli azzurri.

Il Torino valuta Buongiorno non meno di 35-40 milioni di euro e il Napoli ha intenzione di mettere sul piatto un’offerta da 25-27 milioni di euro più il cartellino di Leo Skiri Ostigard, centrale norvegese che piace da tempo al direttore sportivo Vagnati.