Milan, accordo fatto: arriva il nuovo Theo Hernandez

Il Milan non vuole correre particolari rischi in caso di addio di Theo Hernandez. Affare fatto per il nuovo terzino, sarà completamente rossonero

Una stagione dai due volti per il Milan che intende tornare ad essere protagonista in Champions League dopo la cocente eliminazione ai gironi. Ora una possibile finale di Europa League potrebbe far gioire nuovamente i tifosi rossoneri, ma intanto la società milanese è intenta a programmare il futuro per arrivare al nuovo Theo Hernandez.

Un nuovo colpo in prospettiva futura con il giocatore che sarà completamente rossonera: l’indiscrezione è stata confermata pochi minuti fa da Sky Sport. L’accordo è già stato trovato: si aspetterà soltanto il comunicato ufficiale da parte dei due gloriosi club europei.

Milan, addio Theo Hernandez: regalo per Pioli

Un investimento particolare in vista delle prossime stagioni soprattutto in caso di addio di Theo Hernandez. Il terzino francese è diventato uno dei migliori al mondo e potrebbe cambiare aria improvvisamente: ecco la scelta dei rossoneri.

Come svelato da Sky Sport il Milan ha trovato un accordo col Real per riscattare Alex Jimenez a cifre un po’ più basse rispetto a quelle pattuite in passato. I bonus potrebbero superare i 5 milioni con la possibilità da parte del Real Madrid di mantenere un diritto di recompra a cifre molto più alte. La società rossonera crede davvero molto nelle qualità del terzino spagnolo che ha fatto già l’esordio in Prima squadra. Un investimento importante per il futuro in caso di addio di Theo Hernandez, sempre nel mirino di big d’Europa come il Bayern Monaco.

Il Milan è tornato a programmare con anticipo le stagioni future per arrivare sempre più in alto. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha cambiato un po’ le dinamiche di casa rossonera. Jimenez ha dimostrato di essere all’altezza già in Primavera per poi essere promosso al fianco di Leao e compagni. Una nuova sfida per continuare il suo percorso di crescita in Serie A dicendo definitivamente addio al Real Madrid, proprietario del suo cartellino finora.