Infortunio con l’Italia, il suo annuncio preoccupa: condizioni e tempi di recupero

L’Italia di Luciano Spalletti si impone per 0-2 contro l’Ecuador e conclude al meglio la tournée in America: c’è un infortunio che preoccupa.

Gli Azzurri si stanno preparando all’Europeo che si giocherà in Germania al termine della stagione e il commissario tecnico sta facendo diversi esperimenti di formazione per arrivare alla competizione nel miglior modo possibile, con la capacità di poter difendere il titolo e provare di nuovo a vincere e dare una nuova gioia al popolo italiano.

Le due partite contro Venezuela ed Ecuador hanno mostrato tutti gli aspetti positivi e negativi della Nazioniale Italiana ma ora c’è anche un po’ di preoccupazione per le condizioni di uno dei co-titolari, dopo l’infortunio.

Italia vincente con l’Ecuador: problema muscolare per il co-titolare

L’Italia di Luciano Spalletti ha vinto e convinto contro Venezuela ed Ecuador, al netto di qualche difficoltà che deriva certamente dalla poca abitudine di stare insieme da parte del gruppo. Il commissario tecnico nelle due partite giocate in America ha voluto schierare quasi tutti i calciatori a sua disposizione per verificarne le qualità e rendersi conto ancora di più del loro apporto alla Nazionale.

La vittoria contro l’Ecuador è arrivata con quasi tutte le seconde linee in campo che hanno fornito una prestazione di alto livello e reso felice Spalletti.

L’unico probelema vero per l’Italia è un infortunio occorso a Raoul Bellanova che ha dovuto lasciare il campo.

Infortunio per Bellanova: le condizioni

L’Italia contro l’Ecuador è schierata con tanti calciatori che hanno avuto meno chances di mettersi in mostra. Tra questi anche l’esterno del Torino, Raoul Bellanova che con i granata sta conducendo un ottimo campionato e si è meritato la convocazione di Luciano Spalletti. Il ct lo ha schierato titolare e anche in questa partita ha dato garanzie: sarà certamente uno dei convocati per l’Europeo.

Al termine del primo tempo Bellanova è rientrato negli spogliatoi e non è più tornato in campo, sostituito da Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Bologna si è fatto curare dai medici della Nazionale che hanno preferito non fargli sovraccaricare i muscoli.

A fine partita, ai microfoni di Rai Sport, è stato lo stesso Bellanova a parlare del suo infortunio: “Ho sentito un leggero fastidio al pube, nulla di che. Insieme al dottore abbiamo deciso di non rischiare“.

Quando torna Bellanova? I tempi di recupero

Raoul Bellanova si è fermato per infortunio ma le sue condizioni non destano troppi sospetti sui tempi di recupero. Il difensore del Torino è stato rassicurante con le sue parole e domani tornerà in Italia per farsi controllare anche dallo staff medico granata.

Le sensazioni sulle condizioni di Bellanova sono positive: dovrebbe scendere regolarmente in campo nella gara di sabato 30 marzo contro il Monza.