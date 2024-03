Inizia la Superlega, annuncio ufficiale: club esclusi dalla Champions, ecco quali

La Superlega torna di moda in questo momento storico di grandi cambiamenti per il calcio europeo: alcuni club vengono esclusi dalla Champions.

Nei mesi scorsi si è parlato con insistenza della possibilità di far prendere il via a questo nuovo progetto miliardario che avrebbe portato nelle casse dei club centinaia di milioni di euro. Quando sembrava dover prendere il via ci fu la folle protesta di tantissimi tifosi che non vogliono un calcio d’élite e un calcio “dei poveri” ma vogliono che si continui in questo modo e alla fine il progetto fu accantonato.

Accantonato ma non del tutto dimenticato da alcuni top club europei che hanno ancora il pallino di voler disputare questa competizione, estremamente ricca e remunerativa.

Inizia la Superlega: la data delle prime partite

La Superlega è uno degli argomenti maggiormente discussi all’interno dei salotti FIFA e UEFA che non vogliono far sì che una competizione organizzata da terzi possa prendere il via e sottrarre spettacolo e incremento economico alle due più importanti organizzazioni di calcio al mondo.

Una sentenza dello scorso dicembre, con cui la Superlega faceva causa a FIFA e UEFA per la dichiarata impossibilità di organizzare una nuova competizione, ha dato ragione ad A22 Sports e quindi presto il progetto potrebbe prendere il via.

Secondo le ultime notizie sono spuntate già le prime date ed è arrivato l’annuncio che può far cambiare per sempre il mondo del calcio.

Superlega, Laporta annuncia l’avvio: club rischiano l’esclusione dalla Champions

Adesso sembra esserci anche una data per l’inizio della Superlega. Ad annunciarla è Joan Laporta, presidente del Barcellona, rimasto formalmente nel progetto varato nel 2021 che al Mundo Deportivo ha annunciato l’avvio della nuova competizione internazionale che può cambiare il calcio.

“Sarà una competizione molto Interessante e credo che inizierà nel 2025″, ha svelato il patron dei blaugrana che ha anche ribadito che “se avessimo iniziato questa competizione due anni fa, avremmo guadagnato un sacco di soldi”.

Il suo annuncio porta a considerare nuovamente l’esclusione dei club europei dalla Champions League. La minaccia lanciata dalla UEFA, con le parole di Ceferin, porta proprio a questa possibilità: chi aderisce alla Superlega verrà escluso dalla Champions League.

Napoli escluso dalla Champions League: i motivi

In Serie A il Napoli rischia l’esclusione dalla Champions League. Nella recente partita contro il Barcellona giocata al Maradona, il presidente De Laurentiis ha invitato Bernd Reichart ad assister al match.

L’amministratore delegato di A22 Sports, l’organizzazione che si occupa della fondazione della Superlega ha un ottimo rapporto con il patron del Napoli e lo avrebbe già convinto a partecipare. In caso affermativo, gli azzurri saranno i primi in Serie A ad essere esclusi dalla Champions. Le altre big hanno annunciato il proprio rifiuto alla Superlega attraverso comunicati ufficiali, cosa mai avvenuta per i partenopei.

Anche Real Madrid e Barcellona rischiano l’esclusione dalla Champions League. I due club spagnoli formalmente sono rimasti legati al progetto Superlega e non sembrano voler fare un passo indietro.