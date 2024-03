Milan, colpaccio dalla Fiorentina: lo ha scelto Ibra

Ibrahimovic sarà protagonista del calciomercato del Milan: ecco la sua scelta, arriva il colpo dalla Fiorentina. Ormai ci siamo

Saranno settimane intense in casa Milan per puntellare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. Un momento decisivo per chiudere già affari suggestivi anticipando le big della Serie A: ecco il nuovo colpo dalla Fiorentina.

Una voglia immensa di arrivare in alto per cullare nuovamente il sogno Scudetto. Al momento i rossoneri sono al lavoro per essere protagonisti in Europa League per arrivare fino in fondo, ma ora ci sarà l’ostacolo chiamato Roma con un derby tutto italiano. Nel frattempo anche Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo per interagire sul fronte calciomercato con tanti nomi da urlo sul taccuino. Ecco il nuovo colpo che arriverà direttamente dalla Fiorentina.

Milan, affare totale: nuovo colpo in Serie A

Una nuova strategia di calciomercato in casa rossonera con la volontà di essere protagonista in ottica futura. Ecco l’affare da urlo per rinforzare la rosa del Milan a partire dalla prossima stagione: un ritorno di fiamma tanto gradito.

Come svelato dal portale ‘FantaMaster’, c’è stato un ritorno di fiamma in casa Milan. Un profilo entusiasmante quello del centrocampista della Fiorentina, classe 1994, Antonin Barak, che vanta una grande esperienza in Serie A vestendo le maglie di Lecce, Udinese ed Hellas Verona. Già in passato è stato accostato ai rossoneri, ma ora è pronto per il salto di qualità: c’è già stato l’ok di Ibrahimovic, che avrà un ruolo centrale per il fronte calciomercato.

Barak è pronto così a dire addio alla Fiorentina: già a gennaio la sua cessione è stata molto vicina, ma ora potrebbe arrivare l’operazione concreta di calciomercato. Il centrocampista è un profilo molto gradito alla società rossonera: il Milan continua a monitorare numerosi profili in ottica futura.