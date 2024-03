Juventus anticipata per Koopmeiners: l’allenatore di una big l’ha già bloccato

La Juventus ha in mente di prendere Teun Koopmeiners per la prossima stagione ma ci sono notizie poco confortanti sul fronte olandese.

Il centrocampista dell’Atalanta sta facendo registrare numeri eccezionali che lo rendono uno dei migliori in Serie A ma anche in Europa. Il suo talento è fuori dal comune e sta permettendo alla Dea di lottare per un posto in Champions League e anche per vincere l’Europa League. Il suo futuro è sulla bocca di tutti, è uno dei calciatori più chiacchierati del panorama mondiale e a fine stagione può cambiare maglia per fare il salto di qualità definitivo.

In Serie A la Juventus è la squadra maggiormente interessata a Koopmeiners ma ora i bianconeri possono restare beffati proprio nel momento più caldo della trattativa.

Calciomercato Juventus, addio a Koopmeiners: le ultime

Teun Koopmeiners è il sogno di mercato della Juventus. Il centrocampista olandese è uno dei migliori calciatori della Serie A, come dimostrano i numeri stagionali che sta collezionando settimana dopo settimana. Per Gasperini è davvero fondamentale perché è un vero e proprio jolly e l’uomo a cui affidare la geometria offensiva della squadra.

A fine stagione Koopmeiners lascerà l’Atalanta dopo una stagione strabiliante e considerato il fortissimo interesse delle grandi d’Europa.

La Juventus è una delle squadre maggiormente interessate a Koopmeiners ma ora i bianconeri sono stati scavalcati da un’altra big.

Juventus, che beffa per Koopmeiners: cambia il futuro

Il profilo di Koopmeiners è tra i più apprezzati in giro per l’Europa e l’Atalanta è pronta a cederlo, seppur a fatica, a cifre strabilianti. La Juve ha iniziato da tempo il corteggiamento sia con la Dea che con il suo agente, Bart Baving, e ha fatto grandi passi in avanti per poter chiudere ma ora ci sono delle grosse difficoltà che stanno iniziando a compromettere le sicurezze bianconere.

Secondo quanto riferisce Caught Offside, il Liverpool ha intenzione di anticipare la Juventus per Koopmeiners. L’olandese sfiderà i Reds in Europa League ai quarti di finale e proprio in quell’occasione sarà seguito da vicinissimo per capire se sarà possibile acquistarlo e se è un profilo da Liverpool.

Il nuovo allenatore del Liverpool potrebbe essere Xabi Alonso che apprezza moltissimo Koopmeiners e ha chiesto alla dirigenza di bloccarlo il prima possibile.

Koopmeiners lascia l’Atalanta: 60 milioni

Il Liverpool e l’Atalanta si danno battaglia per Teun Koopmeiners. L’Atalanta non vorrebbe cederlo ma il calciatore ha già ribadito che è pronto a lasciare la Dea per fare il passo in avanti nella sua carriera. Se a fine stagione confermerà questa idea allora il club nerazzurro darà il via libera alle cifre giuste.

Il Liverpool è pronto a soddisfare le richieste dell’Atalanta: servono 60 milioni di euro e la Dea è pronta ad accettare anche qualche contropartita tecnica per abbassare il valore cash del cartellino ma avere a disposizione un calciatore importante.