Thiago Motta nella big, “ha già l’accordo”: annuncio ufficiale

Il futuro di Thiago Motta cambia all’ordine del giorno: ora è arrivato l’annuncio ufficiale che può rivoluzionare il calcio italiano.

L’allenatore italo-brasiliano è certamente uno dei migliori del panorama calcistico attuale e ora è uno dei più appetiti dalle big italiane ed europee. Con il suo Bologna sta costruendo un fortino inespugnabile che può diventare sempre più forte e capace di arrivare a vette altissime, sia in Italia che in Europa. Il club felsineo oggi sogna la Champions League, che sarebbe un risultato clamoroso visto che manca da tantissimi anni.

Il nome di Thiago Motta ha fatto breccia nel cuore di tante big che ora stanno valutando il suo profilo per iniziare un nuovo ciclo vincente, con una filosofia di gioco che è innovativa e capace di fare la differenza.

Thiago Motta lascia il Bologna? La situazione

Il Bologna si gode il grande talento di Thiago Motta ma non conosce ancora il suo futuro. Il presidente Joey Saputo ha intenzione di trattenerlo anche per la prossima stagione, vuole offrirgli un rinnovo di contratto a cifre importanti ma soprattutto la possibilità di costruire una rosa come piace al mister e capace, dunque, di permettergli di togliersi molte soddisfazioni.

La qualificazione in Champions League potrebbe convincerlo a restare ma è ovvio che le lusinghe da parte dei top club possono fare la differenza.

Secondo le ultime notizie ci sono margini di addio che stanno crescendo: arrivano offerte molto allettanti e ora ci pensa anche l’ex Inter e Barcellona.

Annuncio di Thiago Motta sul futuro: le parole

Tutti vogliono Thiago Motta. In Serie A c’è la Juventus che sta seguendo le sue tracce in maniera molto insistente, ma l’affare potrebbe concludersi solo nel momento in cui si dovesse decidere per l’addio di Massimiliano Allegri.

Presente al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, Thiago Motta ha parlato del suo futuro e ha negato qualsiasi contatto con le big, lasciando intendere che deciderà solo a stagione terminata.

“Sono felice e orgoglioso di essere accostato alle grandi squadre – ha annunciato Thiago Motta – e mi sento molto bene“. Ma sul futuro è molto chiaro e ribadisce che “non penso davvero, perché stiamo vivendo un momento così bello che voglio godermelo. Quando arriverà il futuro ci penserò“.

Tutte le big vogliono Thiago Motta

Thiago Motta è il sogno di tante big che cambieranno allenatore al termine della stagione. All’estero ci sono Barcellona, PSG e Manchester United che seguono il talento del tecnico italo-brasiliano.

In Serie A ci sono Milan e Juventus in pole position, visto che il Napoli è ormai l’esclusa a sorpesa come annunciato già dal suo agente dopo i colloqui avuti l’estate scorsa.