Di Maria minacciato di morte: ansia in famiglia, cosa succede

Angel Di Maria ha incantato tutti gli appassionati di calcio, ma ora è arrivato l’allarme: minacce di morte nei suoi confronti, la verità

Terribile notizia per la famiglia di Angel Di Maria: un momento no per il campione argentino con la ricostruzione di tutta la vicenda davvero tremenda. Ansia incredibile nelle ultime ore: ecco come stanno le cose.

La notizia terribile si è diffusa rapidamente negli ultimi minuti: Di Maria è stato minacciato di morte. La polizia sta indagando sul caso del campione argentino, impegnato in questi giorni con la Nazionale guidata dal Ct Scaloni. Protagonista indiscusso nell’ultimo Mondiale vinto dall’Albiceleste in Qatar, ora l’attaccante del Benfica dovrà risolvere i problemi che hanno coinvolto indirettamente i suoi genitori.

Di Maria, momento terribile in Argentina: le minacce

El Fideo ha incantato anche in Serie A vestendo la maglia della Juventus, ma ora il campione argentino ha altre cose più importanti a cui pensare: c’è in ballo la sua vita e quelle delle persone più care.

Non finiscono i problemi per Angel Di Maria. Attualmente al Benfica, il campione argentino è stato minacciato di morte dai narcos. Pochi minuti è apparso un cartello davanti alla casa dei genitori: “Dite a vostro figlio Angel di non tornare più a Rosario, perché altrimenti uccideremo un membro della sua famiglia”. Cresciuto nel Rosario Central, nell’ultimo periodo è stato accostato di nuovo al club argentino che l’ha visto crescere per terminare alla grande la sua carriera ricca di successi.

Secondo le prime indagini della polizia argentina, sembrano minacce dei narcos: tutto è avvenuto davanti alla casa di campagna a Rosario dove Di Maria soggiorna durante le sue vacanze in patria. Sull’argomento è intervenuto anche il Ct Scaloni che ha tranquillizzato tutti: “Di Maria sta bene, giocherà”. Lo stesso El Fideo penserà al suo lavoro per mettere in circolo ancora una volta tutto il suo talento: nelle prossime ore si conosceranno i dettagli della vicenda.