Acerbi assolto: c’è un sospetto gravissimo, coinvolta la FIGC – Corriere

Un sospetto gravissimo per l’assoluzione di Francesco Acerbi: mancanza di prove per una possibile squalifica, ma ora cosa succede con la FIGC?

Tutti si sarebbero aspettati una lunga squalifica, ma è arrivata l’assoluzione totale per Francesco Acerbi che si metterà subito a disposizione di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni sono arrivati commenti di ogni genere, ma ora l’edizione de Il Corriere dello Sport si è soffermato su un dettaglio molto polemico.

Nessuna squalifica per Francesco Acerbi dopo il caso che ha tenuto banco negli ultimi giorni. Il centrale dell’Inter era stato accusato dal suo collega, Juan Jesus, giocatore del Napoli, di aver proferito contro di lui espressioni a sfondo razzista. Il difensore dell’Inter è stato anche mandato a casa dal Ct Luciano Spalletti a scopo precauzionale senza prendere parte alla spedizione negli Stati Uniti. Poche ore fa è arrivata così la decisione ufficiale della Federazione con un sospetto messo in circolo dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Acerbi, il caso è chiuso: ecco il sospetto su quanto successo

Un momento davvero decisivo per conoscere fino in fondo tutta la verità. La denuncia era arrivata sui social da Juan Jesus rivelando le frasi a sfondo razzista nei suoi confronti: ecco il sospetto lanciato da Il Corriere dello Sport.

Ivan Zazzaroni sulle colonne dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è lasciato ad andare ad un’analisi molto polemica coinvolgendo anche la FIGC con la Nazionale italiana pronta a vivere da protagonista gli Europei in Germania. Ecco così il suo punto di vista: “Il sospetto che nell’anno di Europei particolarmente importanti per l‘intero sistema i giocatori del giro azzurro godano di un trattamento speciale (leggi Tonali e Acerbi) rischia di albergare a lungo nella testa di brutte persone come noi”.

Acerbi sarà così protagonista con la maglia nerazzurra dopo dieci giorni di polemiche infinite. Assoluzione totale per lui senza nemmeno una giornata di squadra: ora potrebbe essere convocato anche dal Ct Spalletti per gli Europei in programma in Germania a partire da inizio giugno. Un colpo di scena davvero inaspettato per tutti gli appassionati di calcio che si sarebbero aspettati un finale diverso.