Theo Hernandez via subito: il Milan ha bloccato l’erede

L’avventura di Theo Hernandez con il Milan potrebbe star avviandosi alla sua conclusione. Probabilmente il club non insisterà ancora per la permanenza, poiché ha individuato un valido sostituto.

Da inizio stagione una delle questioni più scottanti e urgenti in casa Milan sta riguardando il futuro di Theo Hernandez. Il difensore francese ha un contratto valido con la società rossonera fino al giugno del 2026 e ciò lo espone alla possibilità di rappresentare un nodo complicato per il club: senza rinnovo, durante la prossima stagione potrebbe cercare una nuova destinazione e a parametro zero. Con la firma su un nuovo accordo, anche in caso di cessione, il Milan potrebbe ricavarne una cifra interessante.

Tuttavia i dialoghi fra i vertici della società rossonera e l’entourage del francese sono fermi da un po’. L’ultimo prolungamento risale al febbraio del 2022 e sembra che una concreta proposta per un contratto rivisitato non sia ancora giunta sul tavolo degli agenti. Nel frattempo però più società hanno manifestato interesse nei confronti di Theo Hernandez, fra cui il Bayern Monaco, che da tempo cerca un terzino sinistro di livello indiscutibile e avrebbe messo nel mirino proprio il tesserato del Milan, il PSG e lo stesso Real Madrid.

Secondo ‘fichajes.net’, la dirigenza rossonera non sta perdendo tempo e avrebbe individuato un eventuale sostituto per il laterale francese. Si tratta di Miguel Gutierrez in forza al Girona con un contratto valido fino a giugno del 2027.

Milan-Theo Hernandez, in caso di addio è pronto il sostituto: arriva dalla Spagna

Il difensore di 23 anni si sta ritagliando una credibilità importante nel massimo campionato spagnolo, dove sta mettendo in mostra la sua qualità tecnica e anche la solidità difensiva, oltre a essere capace di proporsi quando la squadra è in fase avanzata verso la porta avversaria. Il Milan non indugerà troppo, poiché non vuole trovarsi in difficoltà né scoperto in caso di prematura separazione da Theo Hernandez.

Si attende di capire quanto il Girona chiederà per il suo difensore, che ha ancora ampi margini di miglioramento. Probabilmente si attenderà il finale di stagione per presentare una proposta concreta e passare ai fatti, anche per comprendere quanto ancora sia possibile negoziare per la permanenza in rosa del laterale francese. Ciononostante il Milan dovrà prestare attenzione: Miguel Gutierrez piace sempre a più club.