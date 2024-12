Dalla Serie A alla Serie C: torna in campo nel 2025

Manca poco al 2025 e in campo sarà possibile rivedere uno dei calciatori che più ha lasciato il segno nella storia della Serie A: ripartirà dalla Serie C.

Da tempo non circolava il suo nome, poiché squalificato per aver assunto una sostanza vietata dal regolamento rinvenuta in seguito a un test antidoping. Tuttavia ciò non ha ridotto né contenuto la sua voglia di stare in campo così come il desiderio degli appassionati di rivederlo sul terreno di gioco, cosa che ha sempre rappresentato divertimento ed emozione. Sembra essere decisamente giunto il momento tanto atteso.

In Serie A è stato uno dei calciatori dell’era moderna più apprezzato e la sua ultima squadra è stata proprio in Italia, prima che arrivasse la squalifica, ovvero il Monza. Si tratta dell’argentino Alejandro Gomez, che è rimasto a vivere nel Belpaese in attesa che la sua situazione personale evolvesse, dedicandosi anche ad altre attività imprenditoriali. La pazienza ha ripagato, perché è giunta l’opportunità dalla Serie C.

Infatti El Papu ha iniziato ad allenarsi con il Renate, che gli ha aperto le porte, e lo testimoniano alcuni videi diffuso sui social, nei quali il calciatore 36enne ha parlato di questa nuova finestra che si è aperta, la quale è un’occasione per rimettersi in forma e tornare a condividere lo spogliatoio con una squadra: “L’obiettivo è tornare a giocare, che è quanto mi rende più felice al mondo. Si vede la luce in fondo al tunnel”.

El Papu Gomez ricomincia dalla Serie C: scelta a sorpresa dell’argentino

Sembra presto per dire se sarà proprio il Renate la squadra con la quale tornerà a disimpegnarsi in match ufficiali, ma di certo l’ultimo video termina con un ‘to be continued’, che fa immaginare ogni tipo di sorpresa. La strada è appena iniziata e non è facile, sopratutto a causa dell’accusa di doping. El Papu Gomez ha cercato di difendersi, chiarendo di aver rispettatole le regole e che la presunta violazione trae origine dalla presenza di Terbutalina dovuta all’ingestione involontaria di un cucchiaio di sciroppo di mio figlio”.

Inoltre si tratta di una sostanza consentita a scopo terapeutico agli atleti e che non ha alcun effetto sulle loro prestazioni. Per il momento il ricorso è stato respinto, perciò Alejandro Gomez continua a scontare la pena e potrebbe tornare a giocare in gare ufficiali soltanto a cominciare dall’ottobre del 2025. La maglia del Renate dai colori uguali a quelli dell’Atalanta potrebbe essere in tal senso di buon auspicio, ripercorrendo una delle migliori esperienze in assoluto della sua brillante carriera.