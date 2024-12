Cessione Milan, guai seri per Cardinale: vende a un fondo ricchissimo

I guai per il Milan non finiscono in questa stagione: ora c’è un grosso problema anche per Gerry Cardinale che valuta la cessione del club.

I rossoneri hanno ambizioni molto importanti per il futuro ma in questo momento la situazione è molto complicata. Non ci sono certezze sportive e, di conseguenza, mancano anche quelle economiche in vista delle prossime stagioni. In estate la società ha investito nel miglior modo possibile per offrire a Paulo Fonseca una rosa all’altezza delle altre squadre e capace di poter lottare per grandi obiettivi.

Ora i risultati del Milan non stanno soddisfacendo nessuno e quindi c’è il rischio che in futuro si possano perdere le ambizioni che sono proprie della cultura rossonera.

Cessione Milan, Cardinale costretto all’addio: le ultime

La situazione attuale in casa Milan è estremamente complicata da gestire. Ci sono grossi pericoli che la stagione non vada bene, l’altalenanza che si sta vivendo in questo momento è troppo ampia per riuscire a definire bene il progetto rossonero e i tifosi sono infuriati.

RedBird deve ancora saldare definitivamente le cifre per l’acquisto del Milan e per questo ora possono aprirsi scenari che portano anche all’addio della dirigenza attuale.

Secondo le ultime notizie, ora per Gerry Cardinale si avvicina il momento della cessione del Milan: ci sono guai e casini molto grandi da dover risolvere e che sembrano impossibili.

Milan, rottura totale tra tifosi e Cardinale

Il periodo nero che sta vivendo il Milan si è tradotto con una contestazione costante nei confronti di RedBird e di Gerry Cardinale. Anche alla cena di Natale e per la festa dei 125 anni del Mian ci sono state forti contestazioni da part degli ultras – e non solo – contro la proprietà americana.

Ormai è definitiva la spaccatura tra la dirigenza americana e la tifoseria. La Curva Sud chiede a gran voce la cessione del Milan e domenica sera ha prima fischiato i giocatori dopo il deludente 0-0 contro il Genoa, poi intonato diverse volte il coro: «Noi non siamo americani».

Inoltre Cardinale deve ancora saldare il debito di 700 milioni di euro con Elliot e le difficoltà economiche, unite al clima di tensione che si è venuto a creare, può portare alla decisione di cedere definitivamente a nuovi proprietari.

Cessione Milan agli sceicchi: c’entra anche Maldini

Paolo Maldini è stato escluso totalmente dal mondo Milan ma la sua idea imprenditoriale e manageriale non è mai troppo distante dal mondo rossonero. Da tempo è in contatto con il mondo dell’Arabia Saudita per provare a subentrare a Cardinale come presidente del Milan.

Ci sono cordate di sceicchi pronte ad affiancare Paolo Maldini in questa opportunità che offre il mercato dei club e nel prossimo futuro potrebbero esserci sorprese inaspettate.