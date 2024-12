Serie A, gli americani comprano il club: nuovo presidente italiano

In Serie A stanno per arrivare altri investitori stranieri: un’altra squadra è pronta a passare in mano americana ma il presidente sarà italiano.

Negli ultimi anni è stata sempre più frequente e massiccia la presenza di investitori stranieri in Serie A e il fenomeno potrebbe non essersi fermato ancora. Ci sonno altre situazioni in via di sviluppo e che molto presto possono diventare realtà e ufficiali.

Tanti club nel corso delle ultime stagioni hanno accumulato problemi economici e che quindi sono costretti a cedere il passo a nuovi investitori per non finire nel baratro e rischiare anche il fallimento totale, che sarebbe una bastosta pesantissima sia per la reputazione dei dirigenti attuali che per la tifoseria che vuole sempre crescere.

Serie A, un altro club verso la cessione agli americani

In Serie A ci sono dei club che stanno provando manovre economiche decisive per il futuro del club. Alcue società valutano l’inserimento di nuovi fondi e capitali nel board attuale, e le trattative in alcuni casi non sono solo iniziate ma sono anche al passo conclusivo.

Il valore dei club italiani si misura non solo in a base alle vittorie e ai trofei ma anche per i bilanci e per la cura dell’aspetto economico che fa sempre la differenza nel corso degli anni.

Secondo le ultime notizie, in Serie A il Verona sta per essere ceduto a un fondo americano: il presidente Setti è pronto all’addio.

Cessione Verona: arrivano gli americani

Il Verona di Maurizio Setti va verso la cessione. Il club gialloblù è al centro di grandi cambiamenti e difficoltà già da molto tempo e ora può essere arrivato il momento dell’addio definitivo da parte della dirigenza attuale. Nel corso degli anni ci sono stati saliscendi tra a Serie A e la Serie B che hanno portato a difficoltà costanti nel corso degli anni.

Si avvicina la chiusura dell’operazione che porterebbe il Verona alla cessione al fondo statunitense Presidio Investors, che ha la base nella zona di Austin in Texas. La trattativa va avanti da molto tempo e spesso si è parlato di un closing nel minor tempo possibile.

Secondo quanto riferisce TMW, la chiusura della cessione del Verona agli americani dovrebbe avvenire entro la fine del 2024 con la partita di domani contro il Milan che dovrebbe essere l’ultima del presidente Maurizio Setti.

Verona agli americani: il presidente sarà un italiano

Il Verona va verso la cessione al fondo americano Presidio Investors ma sono ancora da definire precisamente le cifre che del passaggio di consegna. Le voci parlano di 70-75 milioni di cui si era parlato nell’ultimo periodo.

La nuova dirigenza dovrebbe essere composta da un management tedesco guidato dall’avvocato italo-americano Italo Zanzi con il presidente Setti, il direttore sportivo Sogliano e la direttrice generale Simona Gioè che resteranno fino al termine della stagione per garantire la continuità di gestione.