Esonero nel week-end, sconfitta fatale: è Sarri la “scelta alla Klopp”

Maurizio Sarri potrebbe tornare in panchina, dopo quanto successo nel corso di questo week-end, a seguito della sconfitta fatale per il club.

Viene definita una “scelta alla Klopp”, quella che porta al tecnico di Figline che è stato di recente accostato anche alla panchina del Milan.

Ma non è in rossonero che vivrà il suo futuro, oltre al fatto che Maurizio Sarri si definitiva “pentito” di aver scelto il ritorno in Italia quando, lasciando il Chelsea dopo il solo anno vissuto a Londra, era ripartito dalla Juventus per il suo legame con il calcio italiano Alla fine, secondo quanto fanno sapere dall’estero, c’è una destinazione ben precisa per la “rinascita” di un club proprio con Sarri in panchina.

Sconfitta fatale, esonero nel week-end: pronto Sarri

Non allena da un po’ Maurizio Sarri, dopo le dimissioni alla Lazio, sono state però diverse le voci di calciomercato che lo hanno riguardato in merito al ritorno in Serie A.

Non si è consumato né per quanto riguarda la panchina del Milan, né della Roma. Neppure per la sua tanto amata Napoli, che ha scelto Antonio Conte nel progetto tecnico che sta portando avanti con Aurelio De Laurentiis felice della scelta fatta. Ma il tempo per “riposare” pare sia finito per Sarri, secondo quanto informano in serata i media tedeschi, a causa della sconfitta fatale per l’esonero di Marco Rose.

La crisi sembrava scacciata dopo le ultime due vittorie ma, il largo risultato per cinque reti a uno in casa del Bayern Monaco, riaccende le possibili voci sull’esonero immediato per Marco Rose, allenatore che sta vivendo non pochi alti e bassi col club della Red Bulls.

Sarri pronto a tornare in panchina: voci sull’esonero nell’immediato

In una “scelta alla Klopp”, per gioco espresso e similitudini con quello che fu il Borussia Dortmund proprio del tecnico tedesco, ecco che spunta fuori l’ipotesi di Maurizio Sarri come nuovo allenatore del Lipsia. La notizia la riportano i media tedeschi, in Germania. La panchina del club di proprietà della Red Bull potrebbe vedere Sarri in Germania, lì dove vivrebbe la sua prima avventura lontano sia dalla sua Italia che dall’Inghilterra, dove ha già vissuto e allenato.

Torna Sarri, ma c’è anche Allegri: c’è solo un gradimento per i due toscani

Tra i principali allenatori italiani, pronti a tornare “in carica”, ci sono sicuramente Allegri e Maurizio Sarri. Un solo gradimento per i due allenatori, quello di tornare ad allenare in Italia. Oppure in Inghilterra, al Tottenham. Quella che si andrebbe a liberare in Germania, vedrebbe soltanto Sarri come profilo ideale per sostituire Marco Rose in panchina, al Lipsia.