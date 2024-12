Fonseca sarà esonerato: i tifosi hanno scelto il sostituto – LIBERO

Per Paulo Fonseca il Verona-Milan di questa sera sarà come quello del 1973 o del 1990, fatale, non per lo scudetto ma per il suo futuro.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore portoghese è oramai destinato a lasciare il club rossonero, che per la prima volta dall’inizio della stagione potrebbe mettersi ad ascoltare l’esaurimento ed il nervosismo della sua gente, che domenica scorsa si è lasciata andare ad una rumorosissima contestazione. Vittoria o non vittoria, Paulo Fonseca sarà esonerato, con il Milan che avrebbe per l’appunto dato voce ai tifosi scegliendo come sostituto un allenatore all’altezza della storia del club rossonero, e che fra le altre cose conosce anche molto bene Milanello e la piazza.

Fonseca sarà esonerato: il sostituto è stato scelto dai tifosi

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Paulo Fonseca, in bilico praticamente sin dal primo momento che ha varcato la soglia di Milanello. Il portoghese non ha mai convinto del tutto l’ambiente, che a questo punto potremmo dire avere avuto ragione a lungo andare, anche perché ad oggi se il Milan è ottavo in classifica è anche per colpa del lusitano oltre che della proprietà, principale destinataria della contestazione di settimana scorsa.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, qualsiasi sia il risultato di Verona, Paulo Fonseca sarà esonerato. Il Diavolo ha bisogno di ripartire, e per farlo potrebbe affidarsi ad uno degli allenatori più importanti degli ultimi anni, profilo d’esperienza internazionale che più di chiunque altro sa cosa significa vincere in Italia, anche in rossonero.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Gabriele Galluccio sulle pagine di Libero, quello di Massimiliano Allegri è il nome che più di qualunque altro starebbe venendo accostato alla panchina rossonera in queste ore. L’ex Juventus potrebbe tornare ad allenare il Milan per la prima volta dal 2013, con Fonseca che oramai potremmo dire avere le ore contate.

Milan: decisione presa sul futuro di Fonseca

Paulo Fonseca ha le ore contate alla guida del Milan, o almeno questo è quello che vorrebbero i tifosi rossoneri. La smisurata fiducia che la dirigenza nutriva nei suoi confronti sembrerebbe essere terminata, anche perché va bene tutto ma l’ottavo posto in classifica non rende giustizia alla forza di questa formazione.

La colpa di qualcuno dovrà pur essere, ma si sa che in questi casi a pagare è sempre l’allenatore, anche se per i tifosi le responsabilità più grosse sono della società. La stessa, comunque, che starebbe facendo trapelare tranquillità, non definendo quella di Verona una partita spartiacque per la stagione del Milan. Una cosa però è certa: se il Diavolo non dovesse vincere neanche stasera, continuare in questo modo diventerebbe impossibile, ed è per questo che Massimiliano Allegri rappresenterebbe essere un’ancora di salvezza alla quale aggrapparsi, almeno fino alla fine del campionato.