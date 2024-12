Infortunio Leao: si teme il peggio per la Supercoppa

Piove sul bagnato in casa Milan, dopo i diversi problemi già venuti fuori, anche quello legato a Rafael Leao.

Il calciatore portoghese si è fermato in Hellas Verona-Milan e adesso si teme il peggio, considerando quella che è l’importanza del calciatore numero 10 dei rossoneri, che aveva avuto un buon approccio nella sfida al Bentegodi, contro gli scaligeri.

Proprio adesso che Fonseca lo aveva ritrovato, dopo gli alti e bassi vissuti con il calciatore del Milan, la sostituzione che ha visto Fonseca alla scelta che lo ha costretto nel cambiare proprio Leao, inserendo dentro Theo Hernandez, altro calciatore molto discusso all’interno dello spogliatoio dei rossoneri.

Infortunio Leao: il Milan teme il peggio, esce subito con l’Hellas Verona

A temere il peggio, adesso, è tutto l’ambiente Milan: tra un paio di settimane c’è la delicatissima sfida di Supercoppa italiana, la semifinale della Final Four contro la Juventus e Leao rischia di non esserci.

Nel corso del primo tempo tra Hellas Verona-Milan, l’esterno numero 10 del club rossonero ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema di natura muscolare. Sarà da chiarire se per il calciatore si è trattato di un problema serio o meno, se è una contrattura o se c’è lesione.

Ma il Milan, considerando la sua situazione attuale non felicissima in classifica e con una Supercoppa italiana da giocare nella Final Four che partirà dalle semifinali contro la Juventus, in Arabia Saudita, teme di aver perso Leao per diverse partite a causa di questo infortunio.

Cos’è successo in Hellas Verona-Milan: infortunio per Leao, come si è fatto male

Si è fermato da solo Rafael Leao, a causa di un problema di natura muscolare. In realtà a bordocampo sembrava anche pronto a rientrare, ma probabilmente per non rischiare e per evitare di peggiorare ancor di più le cose, si è scelta la via precauzionale. Ma spera, il Milan, che non sia comunque qualcosa di troppo grave per il giocatore e che, in vista della Supercoppa contro la Juventus, possa essere al 100% e a disposizione di Fonseca, considerando che è e resta uno dei migliori calciatori della rosa di Fonseca stesso.

Primi aggiornamenti sull’infortunio di Leao

Stando ai primi aggiornamenti sull’infortunio di Rafael Leao, sembrerebbe doversi trattare di un risentimento muscolare al flessore sinistro per il calciatore portoghese. Col Milan, in ogni caso, sosterrà gli esami strumentali nella giornata di domani. Il Milan spera di non perderlo per diverse partite, con la Supercoppa italiana in Arabia Saudita che è alle porte.