Intreccio di panchine, Ancelotti torna in Serie A: è stato contattato

Entrato ulteriormente nella storia del Real, al termine di questa stagione Carlo Ancelotti potrebbe lasciare la Spagna per tornare in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, a fronte di un clamoroso intreccio di panchine, a partire dalla prossima stagione potremmo tornare a vedere l’ex Milan e Napoli, fra le altre, allenare in Serie A. L’italiano sarebbero stato addirittura anche già contattato dall’attuale proprietà e dirigenza, che avrebbe sfruttato una personalità e figura iconica del club per convincerlo a sposare questo ambizioso progetto.

Parlare di accordo certo sembra essere piuttosto prematuro, ma Carlo Ancelotti sarebbe affascinato dalla possibilità di tornare ad allenare in patria così da chiudere la sua meravigliosa e gloriosa carriera da allenatore.

Ancelotti è già stato contattato: intreccio di panchine

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Carlo Ancelotti, in scadenza con il Real Madrid al termine di questa stagione. Considerato il legame che esiste tra l’allenatore di Reggiolo ed il club di Floretino Perez, non è da escludere un suo rinnovo di contratto in caso di vittoria quantomeno del campionato, ma l’impressione è che oramai anche questa avventura alla guida dei Blancos sia giunta al termine.

Ancelotti, ancora una volta, poteva vincere tutto quello poteva, migliorando addirittura i risultati del primo biennio, visto che in questo le Champions vinte in questo (che in realtà è un triennio) sono state due, non una sola. La sensazione però è che comunque si voglia cambiare, ed in primis a volerlo è l’italiano, che potrebbe lasciare la panchina ad un suo ex giocatore trovando così il pretesto per tornare in Italia. Carlo Ancelotti a partire dalla prossima stagione potrebbe infatti allenare in Serie A, considerato il fatto che ad aspettarlo ci sarebbe la panchina di una squadra che lui conosce molto bene.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in apertura da Tuttosport, nel momento in cui Xabi Alonso dovesse andare al Real Madrid, la Roma avrebbe il via libera per ingaggiare Carlo Ancelotti. L’italiano è un desiderio non solo di tutto il popolo romanista ma anche di Claudio Ranieri, che l’avrebbe indicato essere come l’allenatore ideale dal quale ripartire.

Ancelotti torna in Serie A, o forse no

La Roma potrebbe fare sul serio per Carlo Ancelotti. Il club giallorosso sfrutterebbe infatti a proprio favore la scadenza del contratto dell’italiano, che però lascerebbe il Real Madrid solo nel momento in cui i Blancos dovessero chiudere per Xabi Alonso.

Occhio però, perché la Roma dovrebbe guardarsi bene le spalle da un’altra gloriosa panchina nella corsa a Carlo Ancelotti. Stando alle ultime notizie, infatti, non è da escludere che ci possa essere un ritorno di fiamma della Nazionale brasiliana per l’italiano. In teoria il tecnico di Reggiolo doveva diventare CT del Brasile già a partire la scorsa estate, ma alla fine non se ne fece nulla perché di continuare rinnovare per un altro anno con il Real Madrid. Adesso che la sua avventura in Spagna sembrerebbe esser giunta una volta e per tutte al capolinea, non è da escludere che l’idea di allenare il Brasile possa stuzzicarlo. Staremo a vedere.