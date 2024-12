Allegri ha trovato squadra: svelato quando torna in panchina

A 6 mesi dall’ultima panchina, quella della vittoria in Coppa Italia con la Juventus, Massimiliano Allegri avrebbe finalmente trovato squadra.

Stando alle ultime notizie, infatti, decisive sarebbero state le ultime telefonate con l’ex collega, oggi dirigente, che con pazienza avrebbe convinto il toscano a sposare il progetto tecnico del club. Tutto perfetto, tutto pronto, anche se ci sarebbero ancora de definire un paio di dettagli importanti, dai quali difatti dipendono l’accordo finale. Quindi non possiamo ancora parlare di fumata bianca, ma l’impressione è che si stia viaggiando spediti in quella direzione, come confermano anche le ultime notizie che avrebbero addirittura svelato la data dal ritorno in panchina di Allegri.

Allegri ha trovato squadra: torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Massimiliano Allegri, fermo da oramai più di 6 mesi dopo il licenziamento dalla Juventus. Fino a questo momento l’allenatore toscano è rimasto fermo per via dell’assenza di progetti che lo stimolassero, ma presto potrebbe cambiare la voce sul proprio profilo LinkedIn da “disoccupato” ad “occupato“.

Sì, perché stando alle ultime notizie Allegri avrebbe finalmente trovato squadra, ancora una volta in Serie A. Le parti non si sarebbero ancora accordate ma starebbero discutendo gli ultimissimi dettagli per far tornare all’opera l’ex Juventus. Occhio alle sorprese dell’ultimo minuto e alle altre squadre interessate, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, con l’italiano prossimo a legarsi alla sua nuova squadra, che ha il disperato bisogno di ripartire da profili e personalità come quella di Allegri per svoltare una stagione che rischia di essere più che deludente.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, la Roma vuole Massimiliano Allegri in panchina per l’anno prossimo. Claudio Ranieri ha fatto la sua scelta, preferendo l’ex Milan e Juventus a profili anche di un certo spessore, come ad esempio Carlo Ancelotti.

Svelato quando Allegri torna in panchina

Se l’accordo tra la Roma ed Allegri dovesse andare in porto, l’allenatore italiano si metterà alla guida della formazione giallorossa solo a partire dalla prossima stagione. È risaputo il fatto che l’ex Juventus non predilige entrare in corsa nel bel mezzo della stagione, anche perché ha un iter tutto suo da seguire nel corso della preparazione che lo aiuta ad inculcare nei giocatori la sua (contestatissima) filosofia di gioco.

Solo per una squadra Allegri farebbe un’eccezione, il Milan, ed è proprio dal Diavolo che la Roma deve guardarsi le spalle, visto che l’italiano è il nome in cima alla lista dei desideri di Ibrahimovic, Moncada e Furlani qualora la panchina di Paulo Fonseca dovesse saltare, anche se per il momento continua ad essere piuttosto solida.