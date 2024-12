Infortunio e tempi lunghissimi: salterà almeno 11 partite

La situazione diventa critica per il calciatore, che vede la sua stagione praticamente compromessa a causa del suo infortunio.

Proprio in questo momento che il club ha bisogno veramente di tutti per capire se inseguire o meno il primo posto dell’Atalanta è roba fattibile o meno, il tecnico deve fare i conti con l’infortunio del proprio centrocampista che sarà assente per almeno 11 partite.

Questo, stando a quel che svelano da Il Corriere dello Sport, che svela gli effettivi tempi di recupero dopo l’infortunio annunciato che manda KO il suo allenatore, ma anche i fantallenatori che lo hanno nelle proprie squadre di Fantacalcio.

Lesione e tempi lunghissimi: salterà 11 partite almeno

Il calciatore ha subìto una lesione, il suo infortunio porta il club che stava ben figurando fino a questo momento alla clamorosa notizia sui tempi di recupero perché non sembrava dovesse star fuori così a lungo.

E invece, il centrocampista di Serie A, sarà assente per praticamente due mesi, fa sapere la stessa fonte. Per fonte diretta, chiaramente, si è annunciata la lesione per il centrocampista del club capitolino. A svelare i tempi di recupero, a seguito di tale comunicato, è invece il quotidiano che ha spiegato quella che sarà la lunghissima assenza per l’ex Inter.

Il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, sarà assente per i prossimi due mesi. Una tegola vera e propria sul suo infortunio, considerando quella che è l’importante alternativa per il centrocampo di Baroni.

Serie A e coppa: quali partite salta il centrocampista per infortunio

Nel corso di questi giorni era stato annunciato il problema su Matias Vecino, ma nessuno pensava potesse trattarsi di un infortunio con tempi così tanto lunghi. E adesso la Lazio è chiamata all’emergenza perché, tra le alternative del centrocampo di Baroni, non figurerà Vecino per le prossime 11 partite. In sostanza, i prossimi due mesi, non ci sarà l’ex interista. Ma quali partite salta? Precisamente, a partire da questa sera contro il Lecce, la Lazio avrà questi prossimi impegni: Atalanta, Roma, Como, Verona, Real Sociedad in Europa League e poi ancora Fiorentina, Braga di nuovo in Europa, Cagliari, Inter e Monza. Punta al rientro coi brianzoli, Matias Vecino, sarà difficile.

Ultime dall’infermeria: non solo il centrocampista, la situazione

Oltre alla situazione analizzata su Vecino, in casa Lazio c’è da valutare anche Romagnoli, potenziale assente in Lecce-Lazio a causa di noie fisiche. Da capire se il centrale biancoceleste ci sarà o meno in campo, dopo i problemi che erano venuti fuori in Lazio-Inter.