Tegola Milan: annuncio social di Leao dopo l’infortunio

Nonostante l’importantissima e decisiva vittoria di Verona, Fonseca ed il Milan non possono gioire a fondo a causa dell’ennesimo infortunio dell’ultimo periodo.

Alla mezz’ora del primo tempo di ieri, infatti, Rafael Leao è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio muscolare che non gli ha permesso di proseguire il match. Le smorfie del portoghese non lasciavano presagire nulla di particolarmente negativo, ma per evitare di aggravare ulteriormente la situazione si è optato per la sostituzione preventiva.

Nel post partita del Bengodi Paulo Fonseca ha anche dato aggiornamenti importanti sulle condizioni del suo numero 10, ma è dallo stesso Leao, e da una sua stories Instagram, che sono arrivate novità importanti in merito a questo stop.

Anche Leao KO: annuncio social del portoghese dopo l’infortunio

Piove letteralmente sul bagnato in casa Milan. Con quello di Leao sono saliti addirittura 9 i giocatori indisponibili per Paulo Fonseca. Un disastro insomma, che fa tornare in mente in periodo nei quali, sotto la gestione Pioli, la squadra si ritrovava decimata per via della quantità innumerevole di infortuni che capitavano uno dietro l’altro.

E pensare che con Paulo Fonseca si credeva che le cose fossero cambiate, almeno fino a qualche settimana fa, quando lo stesso portoghese in conferenza stampa ha deciso di sfidare la superstizione dicendo: “Qui nessuno ne parla, ma noi non abbiamo quasi nessun infortunio”. Detto, fatto. Il karma, il destino o chi per esso ha deciso di dimezzare la formazione rossonera, che ieri sera in quel di Verona si è presentata con una panchina cortissima. Gli 8 indisponibili, a quanto pare, non bastavano, perché a questi si è aggiunto anche Rafael Leao, che alla mezz’ora del primo tempo ha riportato un risentimento al flessore della coscia sinistra.

Il numero 10 del Milan nelle prossime ore verrà rivalutato dallo staff medico rossonero, ma nelle scorse ore lo stesso Leao ha dato un indizio importante sui suoi tempi di recupero, scrivendo in una propria stories Instagram “Back soon”, ovvero “Torno presto”.

Fonseca perde Leao per infortunio: svelati i tempi di recupero

Al momento non c’è ancora una diagnosi precisa sulle condizioni di Rafael Leao, ma sarà premura del Milan fornirla nelle prossime ore nel momento in cui arriveranno i risultati degli esami ai quali verrà sottoposto il portoghese.

In qualche modo, però, si potrebbe già ipotizzare quando ci sarà il rientro in campo del numero 10 portoghese. L’ha lasciato intendere non solo lui stesso sui propri profili social con la stories, ma anche Paulo Fonseca nell’immediato post partita di Verona. Intervenuto, fra gli altri, ai microfoni di Milan TV, l’allenatore portoghese ha detto che il problema di Rafael Leao è meno grave di quanto ci si possa e potesse immaginare, e che dunque spera di poterlo avere a disposizione già per la partita contro la Roma in programma domenica prossima a San Siro.