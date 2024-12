Infortunio Retegui: disastro Atalanta, quante partite salta

È successo nel corso di Atalanta-Empoli, con la disastrosa situazione che riguarda la Dea, in merito all’infortunio di Mateo Retegui.

Si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, prontamente arrivato ma con l’espressione di Gian Piero Gasperini che non è stata proprio felice a causa dell’importanza che ha Retegui e con la Supercoppa italiana che è alle porte, contro l’Inter.

Perché la Dea, oltre a dover giocare gran parte del match di quest’oggi tra Atalanta-Empoli, dovrà fare a meno probabilmente per diverse partite, proprio del suo attaccante. Una situazione appunto poco felice e che ha visto entrare subito Nicolò Zaniolo, nella prima parte di gara giocata al Gewiss Stadium.

Si teme il peggio per Retegui: infortunio in Atalanta-Empoli

Ha chiesto il cambio Mateo Retegui ed è stato prontamente sostituito da Nicolò Zaniolo, nel corso di Atalanta-Empoli.

Il tutto è successo nella prima frazione di gioco, con il calciatore che aveva provato a restare in cambio ma, proprio al fine di evitare peggioramenti, è stato sostituito. In un momento complesso per la Dea, perché il risultato vedeva sotto l’Atalanta per 0-1 con rete di Colombo, cosa poi cambiata entro la fine del primo tempo e col ribaltone per 2-1 dell’Atalanta, con De Ketelaere e Lookman in rete.

Nel corso del primo tempo, infatti, ha chiesto il cambio Mateo Retegui, per un problema che sembra essere di natura muscolare, stando a quelli che sono le prime sensazioni di campo. Da capire però se si tratta di un fastidio o se è qualcosa di più serio per il fuoriclasse italo-argentino.

Le condizioni di Retegui dopo l’infortunio

Stando ai primi aggiornamenti, si tratterebbe di un risentimento muscolare, ma sono tutte da confermare le stesse condizioni di Mateo Retegui che sosterrà sicuramente gli esami strumentali, molto presto. La Dea teme di perderlo perché, alle porte, c’è la Supercoppa italiana, oltre al “titolo da campioni d’inverno in Serie A”, da voler confermare nel prossimo week-end.

Quante partite salta Retegui? Le prime ipotesi sul suo infortunio

Potrebbe saltare l’ultima partita di questa annata del 2024, con la possibilità di partire in Arabia Saudita per capire come sta, sperando di essere per la Dea e per lui, al 100% delle sue condizioni. Ma questa è la migliore delle ipotesi che riguarda Mateo Retegui, infortunato in Atalanta-Empoli e con tutte le attenzioni su di lui per le sfide contro Lazio e Inter in Supercoppa, poi, a gennaio. Potrebbe infatti saltare la Lazio, così come l’Inter in Supercoppa, ma tutto sarà chiarito attraverso gli esami strumentali che sosterrà domani a Bergamo.