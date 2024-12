Calciomercato: Berardi finalmente in Serie A, l’annuncio di Carnevali

Domenico Berardi è l’oggetto del desiderio anche per questo calciomercato invernale, con la soluzione che potrebbe essere immediata in Serie A.

Non in un club qualunque, perché giocherebbe a quel punto per uno dei posti tra le squadre che lottano per i piazzamenti alti, secondo quanto riportato tra i media.

A prendere voce, in maniera diretta, è l’amministratore delegato della capolista in Serie B che sta letteralmente brillando. Con il ritorno in Serie A del Sassuolo possibile a fine stagione, ancor prima dunque di rivederlo a giugno, potrebbe finalmente vedersi in Serie A, ma con un’altra maglia, Mimmo Berardi. A rispondere sul tema caldo della cessione dal Sassuolo per Berardi, è l’ad del club neroverde.

Calciomercato Sassuolo, Berardi pronto al grande salto: parla Carnevali

Alla trasmissione “La Politica Nel Pallone” in onda su GR Parlamento, ha rilasciato alcune dichiarazioni Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo che si gode il momento che stanno vivendo gli emiliani, nella rincorsa alla Serie A con Fabio Grosso in panchina.

Chi è tornato ad alti livelli è Berardi, uno dei principali candidati al centro dei rumors di calciomercato in Serie A, considerando l’importanza che ha in una Serie B che non può appartenergli, visto il livello del calciatore.

Ed è di questo che parla Carnevali, rispondendo alle domande su Juventus e Atalanta per il futuro di Berardi in Serie A. L’esterno italiano, che sogna pure il ritorno in Nazionale, potrebbe finire tra i top club d’Italia per giocarsi una chance anche in ottica Champions League.

Juve o Atalanta, il futuro di Berardi in Serie A

Giovanni Carnevali ha risposto alle domande su Berardi, rispondendo in maniera netta sulle ipotesi Juventus o Atalanta: “Abbiamo avuto delle richieste, penso sia alla Juventus che all’Atalanta, così come diverse squadre nel corso degli anni. In primis, la nostra volontà e anche quella del giocatore, hanno portato a non trovare mai una soluzione se non quella del Sassuolo. Al momento la cosa che conta è vedere che il ragazzo è tornato a giocare e anche a grandi livelli. Il Berardi campione e professionista si è messo a disposizione in un campionato che non è della sua categoria, ma ci sta dando una grande mano per portare avanti il progetto serio di questa società”.

Ultime su Berardi: la preferenza del calciatore

La preferenza di Domenico Berardi sarebbe quella di scegliersi una squadra che gioca la Champions League o comunque le coppe europee, senza approdare in Serie A solo per giocare la categoria. Vuole compiere eventualmente il grande salto, altrimenti sarà permanenza al Sassuolo in attesa di ritornare in Serie A proprio con i neroverdi.