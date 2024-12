Pulisic via dal Milan in uno scambio stellare: si chiude a gennaio

Il futuro di Christian Pulisic sembrerebbe essere sempre più lontano dal Milano e dal Milan, come confermano anche le ultime notizie.

Stando a queste, infatti, lo statunitense potrebbe finire al centro di uno scambio stellare che il Diavolo non disdegnerebbe più di tanto, considerato il giocatore che verrebbe inserito dall’altra parte nella trattative. Ogni discorso è ovviamente alla sua fase embrionale, ma l’impressione è che da qui a qualche settimana le cose potrebbero inevitabilmente evolversi, con Pulisic che non aspetta altro che il suo destino si compia.

Inutile dire che è prematuro parlare di affare fatto, ma l’impressione è che sia stata intrapresa una strada ben precisa che tutte le parti coinvolte in causa hanno intenzione di percorrere fino alla fine.

Il Milan si sfalda: via a gennaio Christian Pulisic

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Christian Pulisic, stella di un Milan che in questa prima parte di stagione fatica ad ingranare. Lo statunitense, più di chiunque altro, si è messo in mostra offrendo prestazioni di un livello superiore rispetto ai propri compagni di squadra, arrivando anche a trascinarli in alcune occasioni.

Il Pulisic del Milan sembrerebbe essere tornato quello di un tempo, quello di Dortmund per intenderci, ed inevitabilmente questo ha fatto tornare il suo nome sul taccuino di alcune delle dirigenze migliori d’Europa. Chissà per quanto tempo ancora lo statunitense riuscirà ad avere questo ritmo e rendimento, motivo per il quale ci sarebbe chi avrebbe intenzione di usufruirne il più possibile e no, non stiamo parlando del Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, Pulisic potrebbe lasciare il Diavolo nel prossimo calciomercato invernale per tornare a giocare in Premier League, lì dove la sua carriera ha preso una piega sbagliata. I più romantici sognano un ritorno al Chelsea per permettere allo statunitense di prendersi una sorta di rivincita personale, ma stando invece a quanto riportato dai colleghi di BBC Sport, il capitano della Nazionale degli Stati Uniti d’America sarebbe finito sulla lista dei desideri del Liverpool, che potrebbe addirittura pensare di intavolare con il Milan uno scambio pur di riportare in Inghilterra Pulisic.

Pulisic via dal Milan in uno scambio stellare

Il Liverpool potrebbe convincere il Milan a lasciar partire Pulisic grazie ad uno scambio stellare. Nulla è ancora decisivo, ogni discorso sarebbe ancora nella sua fase più embrionale, ma l’impressione è che si possa viaggiare proprio in questa direzione considerati gli esuberi della formazione di Arne Slot.

Tra tutti, il nome che salta più all’occhio è ovviamente quello di Federico Chiesa, già accostato al Milan in passato, ma quello che più di tutti potrebbe interessare Fonseca ed il Diavolo è senza ombra di dubbio Luis Diaz, giocatore che per caratteristiche potrebbe permettere alla formazione rossonera di compiere il definitivo salto di qualità sulle fasce. Al momento, comunque, la probabilità che un’operazione del genere vada in porto è bassa, ma nel calciomercato si sa che vige la regola del “mai dire mai”, quindi staremo a vedere.