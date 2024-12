Sconfitta decisiva, torna Cannavaro in panchina: esonero deciso

L’ennesima sconfitta di questo campionato potrebbe portare la dirigenza a prendere una decisione forte in vista del proseguo della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, lo stato maggiore del club si riunirà in queste ore per valutare l’operato dell’allenatore, che rischia seriamente l’esonero nel momento in cui le cose non dovessero cambiare a stretto giro. L’impressione, però, è che il tecnico potrebbe addirittura non avere neanche a disposizione il tempo materiale per cercare di dare una scossa a questa stagione, anche perché il suo destino potrebbe compiersi già nella serata di oggi.

A confermare ulteriormente questo scenario il fatto che il club avrebbe già individuato in Fabio Cannavaro il profilo ed uomo perfetto dal quale ripartire.

Sconfitta decisiva, altro esonero in Serie A: decisione presa

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la sesta panchina della stagione dopo le due della Roma, quella del Lecce, Cagliari ed ultima in ordine cronologico Monza.

La società starebbe infatti seriamente valutando la posizione del tecnico, che dopo l’ultima sconfitta in campionato rischia seriamente di essere esonerato. Al momento, comunque, lo stato maggiore del club non avrebbe ancora preso una decisione ufficiale, che potrebbe però arrivare in serata o comunque tra domani ed il giorno di Natale. C’è bisogno di ripartire, subito, motivo per il quale non si guarderebbe in faccia a nessuna festività, anche perché c’è da salvare una stagione partita bene ma che sta invece proseguendo male, come d’altronde dimostra anche la posizione in classifica della squadra.

Dunque, stando a quanto trapela da San Siro dopo l’ultima sconfitta in campionato di questa sera contro l’Inter, il Como starebbe seriamente valutando la posizione in panchina di Cesc Fabregas, che adesso rischia l’esonero se i risultati della formazione comasca non dovessero migliorare da qui alle prossime settimane. L’impressione, comunque, è che si stia viaggiando spedii in una direzione, con la dirigenza Lariana che in tutto questo avrebbe anche giù individuato il sostituto del campione del Mondo 2010.

Torna Paolo Cannavaro in panchina

In queste ore si dovrebbe decidere il futuro della panchina del Como. Cesc Fabregas non è poi più così tanto sicuro della sua posizione, nonostante la società Lariana abbia in più occasioni ribadito la sua più totale fiducia nei confronti dell’allenatore spagnolo.

Con la sconfitta di questa sera, però, qualcosa sarebbe cambiato, anche perché si starebbe iniziando a parlare già di sostituto. Prendendo in considerazione la lista degli allenatori svincolati fornitaci da Transfermarkt, quello di Fabio Cannavaro, per blasone ed esperienza, sembrerebbe essere il nome che faccia al caso del Como. Nulla però sarebbe stato ancora deciso, anche se nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti in merito. Forse.