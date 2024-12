Fonseca ha scaricato anche lui: Milan, 30MLN per il sostituto

Nonostante abbia giocato con continuità in questo inizio di stagione, il calciatore potrebbe essere scaricato da Fonseca a gennaio.

Il rendimento è stato tutto fuorché entusiasmante, ed è questo quello che starebbe portando l’allenatore rossonero a valutarne la sostituzione. In realtà, stando a quanto trapelato dal quarto piano di via Aldo Rossi, una decisione in merito al futuro del calciatore il Milan l’avrebbe già presa, come d’altronde conferma anche l’interesse per un giovane talento che difatti dovrebbe andare a prendere il posto in rosa del giocatore in questione.

Le operazioni si pronosticano essere tutto fuorché semplici, ma l’impressione è che toccando i tasti giusti il Diavolo possa alla fine portare a casa il calciatore, rinforzando e completando la rosa di Paulo Fonseca in vista della seconda parte di stagione.

Fonseca ha scaricato anche lui: ecco il sostituto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan. Dopo una prima parte di stagione deludente, culminato con la contestazione iniziata settimana scorsa dal tifo organizzato, il Diavolo potrebbe andare incontro ad una nuova rivoluzione, visto che nel prossimo calciomercato invernale diversi giocatori potrebbero lasciare Milanello.

C’è chi non ha mai giocato e chi invece lo ha fatto ma avendo un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. In questo secondo gruppo rientra Samuel Chuwkueze, che nonostante la titolarità non riesce ancora ad esprimere il suo calcio migliore. Pagato 28 milioni nell’estate del 2023, il nigeriano ad oggi è un grande flop, con il Milan che si sarebbe oramai scocciato di aspettarlo come conferma la ricerca di un giocatore con le stesse caratteristiche e che possa andarlo a sostituire.

Oltre al centrocampista, dunque, a gennaio il Diavolo potrebbe fare anche un esterno complice per l’appunto il rendimento di Chukwueze ma anche di Okafor. A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera si sarebbe iniziata a muovere individuando diversi giocatori interessanti sul panorama calcistico europeo, ma quello che più avrebbe attirato l’attenzione del gruppo di lavoro milanista è senza ombra di dubbio Maghnes Akliouche, classe 2002 che fino a questo momento in stagione ha collezionato 21 presenze, 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni con la maglia del Monaco.

Milan, colpo da 30MLN per accontentare Fonseca

Il Milan è sulle tracce di Maghnes Akliouche per gennaio. Considerate le delusioni Chukwueze e Okafor, il Diavolo potrebbe regalare a Paulo Fonseca un nuovo esterno nel prossimo calciomercato, ed il franco-algerino del Monaco sembrerebbe essere il profilo più adatto.

Inutile dire che, però, le trattative si pronosticano essere piuttosto complicate, non solo perché trattare con i monegaschi non è mai semplice, vedi quest’estate per Fofana, ma anche perché per Akliouche il club francese parte da una base d’asta da almeno 30 milioni di euro. Tanti, forse anche troppi soldi per il Milan, che in alternativa potrebbe puntare su Jamie Leweling, classe 2001 dello Stoccarda che ha una valutazione che si aggira attorno ai 20, 25 milioni di euro.