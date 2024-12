Jorge Mendes-Juventus, intesa vincente: è fatta per l’erede di Bremer

Grazie agli ottimi rapporti con l’agente Jorge Mendes, la Juventus è pronta a mettere a disposizione a Thiago Motta un nuovo rinforzo.

Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora potrebbe accogliere sin dai primissimi giorni del prossimo calciomercato invernale il tanto atteso difensore centrale, giocatore che almeno per questa stagione avrà l’arduo compito di prendere il posto di Gleison Bremer. In futuro potrebbe anche diventare il suo compagno di reparto, ma per il momento dovrà guidare praticamente da solo la difesa bianconera.

Compito tanto stimolante quanto arduo, ma che farà effettivamente capire di che pasta è fatto il ragazzo, con la Juventus pronta a puntarci perché convinta che possa essere l’uomo giusto.

Intesa vincente per gennaio: ecco l’erede di Bremer

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, ancora alla ricerca di un giocatore che possa andare a prendere il posto di Gleison Bremer in questa seconda parte di stagione. Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla formazione bianconera, ma alla fine gli ottimi rapporti con Jorge Mendes avrebbero portato la Vecchia Signora a decidere di puntare su uno dei suoi assistiti.

Inutile dire che parlare di affare fatto è prematuro, anche perché ci sarebbero da definire una serie di dettagli importanti, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta, con il difensore che mai come ora sembrerebbe essere ad un passo dal vestire la maglia bianconera a partire dal prossimo gennaio.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe fare sul serio per Antonio Silva del Benfica grazie all’aiuto di Jorge Mendes per l’appunto. Il potente agente portoghese starebbe spingendo il classe 2003 verso la società italiana dopo che con l’arrivo di Bruno Lage sulla panchina della formazione di Lisbona il nazionale lusitano ha perso centralità e titolarità.

Svelati i dettagli dell’affare con la Juventus

La Juventus vuole Antonio Silva, ed il Benfica potrebbe essere disposto ad ascoltare una qualsiasi offerta del club bianconero. Conoscendo con chi si sta andando a trattare, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad affidarsi al potente agente Jorge Mendes, che a quanto pare avrebbe intenzione di portare avanti una trattativa alla modi Alcaraz della scorsa stagione.

A fronte di questo, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, per il classe 2003 la Juventus potrebbe proporre un prestito molto oneroso con un diritto di riscatto altrettanto alto, intorno ai 30 milioni di euro, per un totale di 35. Trattare con un club come il Benfica, però, non è mai semplice, anche se dalle parti della Continassa trapelerebbe fiducia considerata anche la volontà dello stesso Silva di lasciare Lisbona per trovare maggiore fortuna altrove. Staremo a vedere.