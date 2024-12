Juventus, Vlahovic scaricato in uno scambio: arriva il nuovo 9

La Juventus è al centro di grandi manovre di calciomercato: il prossimo addio sarà quello di Dusan Vlahovic, inserito in uno scambio tra 9.

I bianconeri stanno vivendo una stagione importantissima che può segnare definitivamente il futuro tra obiettivi e ambizioni che sono davvero molto importanti per il futuro. La situazione è in costante miglioramento e Giuntoli è il primo a voler valutare nomi nuovi da regalare a Thiago Motta per riuscire a colmabre il gap da tutte le altre squadre e poter ambire a traguardi di primo livello.

Dusan Vlahovic è il calciatore più criticato dell’ambiente juventino e può essere ceduto nel breve tempo per fare spazio a un nuovo centravanti.

Calciomercato Juventus, addio a Vlahovic: le ultime

Dusan Vlahovic e la Juventus non hanno mai trovato la giusta pozione magica per esplodere insieme. Il centravanti serbo ha fatto sicuramente del suo meglio sia con Allegri che con Thiago Motta ma evidentemente non riesce a esprimere al meglio se stesso e la dimostrazone è nei numeri stagionali che non sono mai al top.

La rivoluzione della Juventus può iniziare proprio dall’attacco, con l’addio a Dusan Vlahovic che sta diventando un’opzione concreta sempre di più e sempre più percorribile nel prossimo futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, Dusan Vlahovic è il calciatore cedibile nella rosa della Juventus: al suo posto un nuovo numero 9.

Juventus, ecco il nuovo centravanti: scambio con Vlahovic

Vlahovic lascerà la Juventus. A fine stagione ci sarà l’addio del centravanti serbo che non ha neppure rinnovato ancora il suo contratto e quindi la strada sembra tracciata e semba essere proprio quella del suo addio, con molti club che sono interessati al suo innesto già a gennaio e potrebbero tentare subito l’assalto.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus è fortemente interessata a Randal Kolo Muani del PSG. L’attaccante francese è in uscita dal club francese, con Luis Enrique che non lo ritiene centrale nel suo progetto e quindi sta valutando la sua cessione già a gennaio.

Ma tra Juventus e PSG si potrebbe aprire la pista che porta allo scambio tra Vlahovic e Kolo Muani. I due allenatori cercano caratteristiche molto simili a quelle dei due attaccanti, ma a parti inverse, e quindi lo scambio è una possibilità concreta.

PSG-Juventus: scambio di numeri 9

La Juventus e il PSG sono pronti allo scambio tra Vlahovic e Kolo Muani. I due calciatori hanno già dato l’assenso al possibile cambio di maglia e si sta lavorando per arrivare al sì definitivo quanto prima. C’è da capire solo se le valutazioni che i due club fanno dei rispettivi calciatori sono simili o se dovrà partire la trattativa.

PSG e Juventus sono già in contatto per lo scambio Vlahovic-Kolo Muani ma non è ancora chiaro se vogliono chiuderlo già a gennaio o aspettare l’estate per riuscire a chiudere l’affare.