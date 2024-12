Dilemma Juventus: l’ex bianconero disintegra Vlahovic e lo manda via

Le prestazioni di Dusan Vlahovic non stanno convincendo del tutto il mondo Juventus e ora c’è stata anche la contestazione dei tifosi.

Nella partita contro il Cagliari in Coppa Italia c’è stata la pace definitiva tra Vlahovic e gli ultras della Juventus dopo l’acceso confronto e scambio di battute molto pesanti che c’erano stati dopo la partita contro il Venezia.

I gol di Vlahovic stanno aiutando la Juventus a fare sempre meglio in questa stagione ma non bastano, fino ad ora, a sperare in un futuro migliore e in più il suo carattere molto forte ha infastidito parecchio alcuni ex bianconeri che hanno pesantemente criticato il centravanti.

Juventus, Vlahovic nei guai nonostante il gol

La Juventus si è affidata completamente a Dusan Vlahovic in questa stagione. Il bomber serbo è l’unico riferimento offensivo per i bianconeri ma gli sono capitate anche molte giornate storte che hanno portato la tifoseria bianconera a scagliarsi pesantemente contro di lui.

Vlahovic in più partite è stato insufficiente, spesso ha sbagliato gol che sembravano semplicissimi e per molti non è all’altezza della Juve. L’ultimo caos creatosi con i tifosi è un altro macigno da digerire per il mondo bianconero.

Secondo le ultime notizie, il mondo Juventus non ha perdonato totalmente Dusan Vlahovic. Ora per il serbo si aprono anche le porte dell’addio.

L’ex Juventus Padovano contro Vlahovic: lo “manda via”

I gol e i numeri di Vlahovic lo rendono uno dei migliori calciatori attualmente in bianconero ma ci sono ancora molte cose che non sono positive e che rischiano di compromettere il futuro. Ne ha parlato anche un ex Juventus che oggi è un simbolo di grande rinascita.

L’ex calciatore della Juventus, Michele Padovano, ha parlato delle prestazioni di Vlahovic e del suo atteggiamento avuto nell’ultimo periodo.

“Ha molte difficoltà nel reagire alle critiche“, ha detto Padovano dal cinema Massimo di Torino dopo l’anteprima del docufilm realizzato da Sky sulla sua storia. “Alla Juventus sono passati grandi attaccanti come Higuain, Del Piero, Vialli, Trezeguet… Quando sei lì devi dimostrare“, ha concluso l’ex calciatore bianconero.

Futuro Vlahovic: lascia la Juventus in estate

Dusan Vlahovic non è certo di continuare alla Juventus. Le sue prestazioni sono sempre altalenanti e per questo non è assolutamente da escludere il suo addio alla fine della stagione. Non ha ancora rinnovato il contratto, ci sono trattative ancora in corso che non sono agli sgoccioli e quindi la sua cessione è una possibilità concreta.

Vlahovic piace soprattutto in Premier League, con il Manchester United che cerca un altro bomber di grande caratura come lui che possa essere simile a Gyokeres in certi aspetti, visto che il sogno di Amorim è quello di poter riabbracciare il vichingo dello Sporting Lisbona. La Juventus ascolterà proposte per Vlahovic non al di sotto dei 60 milioni di euro.