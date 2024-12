Colpo di scena, riecco Pavel Nedved: destinazione e ruolo a sorpresa

A sorpresa, nei giorni festivi di questo Natale, la notizia sul ritorno di Pavel Nedved.

Quando c’è stato lo scossone in casa Juventus, con addio prima di Agnelli e poi di Nedved, con Paratici pure squalificato, non si è praticamente più rivisto il vice-presidente che resta legatissimo ai colori bianconeri per quanto fatto da leggenda in campo e poi pure sotto il profilo societario, prima della separazione.

Dopo il 2022 ha smesso col calcio, ma il suo ritorno potrebbe presto consumarsi. Di nuovo alla guida di un club importante, in un ruolo diverso da quello che viveva alla Juventus. In bianconero era vice-presidente di Andrea Agnelli mentre, in questa nuova avventura, c’è il ruolo da amministratore delegato del club che lo ingaggerà.

Riecco Pavel Nedved: la destinazione dopo la vita passata alla Juve

Dopo il suo passato alla Juventus, l’unico vissuto in area dirigenziale dopo la vita passata in bianconero da calciatore, oltre che alla Lazio, ecco che torna Pavel Nedved.

La notizia sulla leggenda della Repubblica Ceca arriva nel corso di queste feste natalizie, con la sorprendente destinazione per Pavel Nedved, che cerca una nuova avventura dopo aver chiuso la sua vita calcistica e non solo alla Juve.

L’ormai ex bianconero sarebbe pronto a ripartire e l’occasione per lui arriva da amministratore delegato di uno dei club dove stanno cercando di aumentare il livello del campionato. Si tratta infatti della Saudi Pro League in Arabia Saudita, con l’Al-Shabab pronta ad investire nel suo progetto tecnico con Pavel Nedved alla guida.

Pavel Nedved, si può chiudere subito: la notizia

La notizia arriva da Tuttomercatoweb, con Pavel Nedved che potrebbe presto diventare il nuovo ad dell’Al-Shabab. L’ex bianconero sarebbe vicino all’accordo col club saudita per diventare amministratore delegato col club. La scelta in panchina che porta a Fatih Terim è una conseguenza del nuovo progetto tecnico che riguarderà uno dei club di punta del campionato dove gioca l’ex Juventus, Cristiano Ronaldo, che arrivò in bianconero proprio sotto gestione societaria di Agnelli e Nedved.

Ultime su Nedved: chi trova al suo nuovo club? C’è anche un italiano

C’è anche un italiano nella rosa che gestirà Pavel Nedved, da amministratore delegato. E chissà che il calciomercato nell’Al-Shabab non possa vedere alcuni giocatori finire al club così come successo a Jack Bonaventura, da sei mesi proprio al club saudita assieme a Carrasco e altri ex campioni del calcio europeo.