Federico Chiesa sta tornando: lo prendono insieme a Berardi

Federico Chiesa può già concludere la sua avventura a Liverpool. Ecco le ultimissime riguardo l’arrivo dell’esterno che è l’obiettivo del club italiano insieme a Mimmo Berardi.

Intreccio di mercato in Serie A, con la società che ha messo nel mirino un nuovo esterno offensivo. Nella lista della spesa del club è finito anche Berardi che, con Federico Chiesa, rappresenta la priorità per l’attacco della squadra italiana.

Ci sono possibilità che l’affare possa chiudersi a gennaio visto che sia Berardi che Chiesa possono decidere di tornare protagonisti nel campionato italiano.

Il mercato regala sempre delle grandi sorprese, questa volta la società è pronta a fare follie per chiudere l’accordo e prendere il giocatore che è stato protagonista nelle ultime stagioni in Serie A.

La carriera di entrambi è cambiata in questa stagione, con Berardi che attualmente si trova in Serie B con il Sassuolo e con Chiesa che invece sta trovando poco spazio a Liverpool dove in questi primi mesi ha totalizzato pochissimi minuti.

Ecco perché, il futuro di Chiesa e Berardi può subire una svolta nel corso della prossima finestra di calciomercato di gennaio 2025.

Calciomercato: Chiesa e Berardi di nuovo in Serie A?

Entrambi i calciatori hanno dimostrato di poter fare la differenza nel principale campionato italiano, che hanno lasciato per motivi diversi.

Berardi a causa della retrocessione del Sassuolo mentre Chiesa è stato spinto dalla Juventus a lasciare l’Italia per andare in Premier League.

Adesso, il destino dei due potrebbe ricongiugersi. A sorpresa, infatti, la società ha messo nel mirino entrambi per il mese di gennaio.

Calciomercato Atalanta: Berardi e Chiesa nel mirino

L’etichetta per Gasperini è quella di salva talenti. Ed è per questo motivo che la dirigenza intende sfruttare le doti del proprio allenatore per poter chiudere l’affare e riportare in Serie A Federico Chiesa che a Liverpool è un lontano ricordo di quello ammirato nel campionato italiano.

La Dea, che culla il sogno Scudetto, a gennaio è pronta a fare una follia per mettere a disposizione di Gasperini un giocatore offensivo di enormi qualità capace di poter fare la differenza ed inserirsi nel contesto Atalanta.

Prendere Berardi e Chiesa insieme rappresenterebbe un vero e proprio upgrade per il mercato dell’Atalanta. La sensazione, però, è che alla fine possa arrivare solo uno dei due calciatori, con il capitano del Sassuolo che ha maggiori possibilità, per costi e stipendio, rispetto all’ex Juventus che preferirebbe proseguire la sua avventura in Premier League.